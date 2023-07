Due calciatrici non si salutano ai Mondiali Femminili, poi lo scontro: è colpa di una foto a Ibiza Esplode il caso ai Mondiali di calcio femminili per il mancato saluto tra Littlejohn e Foord in occasione di Australia-Irlanda. Ecco cosa c’è dietro.

I Mondiali di calcio sono una vera e propria festa, ma capita spesso di assistere a momenti che con lo sport hanno poco a che fare. Un esempio arriva direttamente dalla Coppa del Mondo femminile che è appena iniziata e in particolare dalla sfida tra l'Australia e l'Irlanda, vinta dalle giocatrici aussie per 1-0.

Ancor prima del fischio d'inizio c'è stata una scena che non è passata inosservata e ha conquistato l'attenzione di tutti, finendo per diventare virale. Al momento dei saluti di rito e delle strette di mano, ecco che una giocatrice dell'Irlanda ha tirato indietro la mano, quando doveva scambiare il classico cinque con un'avversaria. L'atleta in questione è l'attaccante Ruesha Littlejohn che si è rifiutata di salutare Caitlin Foord.

Cosa c'è dietro questa situazione che ha richiamato alla memoria celebri precedenti simili? In primis quello tra Maxi Lopez e Mauro Icardi per il triangolo con Wanda Nara. Stando alle ricostruzioni dei tabloid le due giocatrici hanno vissuto una serata conflittuale culminata, oltre che in alcuni contrasti al limite, anche in uno scontro nel post-partita che ha rischiato di degenerare se non fosse stato per l'intervento di altre compagne.

A quanto pare le ruggini tra le due giocatrici sono dovute ad una presa di posizione di Littlejohn, legate a vicende relative alla vita privata della calciatrice. Quest'ultima è stata fidanzata con la connazionale e capitana biancoverde McCabe, prima della sorprendente rottura dopo 7 anni.

La giocatrice dell'Aston Villa ha rivelato in una recente intervista di avere rotto con la compagna che milita nell'Arsenal. Nelle Gunners milita anche l'australiana Foord che recentemente ha condiviso la foto di una vacanza insieme con McCabe in quel di Ibiza.

Questa situazione ha alimentato le voci su una possibile relazione tra le due. Anche Foord è diventato single di recente dopo essersi separato dal centrocampista svizzero e compagno di squadra dell'Arsenal Lia Walti.

Ecco allora che Littlejohn se l'è presa con Foord, perché stando a quanto riportato dal The Mail, l'australiana è stata considerata la causa della rottura, anche se il tutto è stato smentito. Una fonte vicina al team Australia ha dichiarato al quotidiano: "Chiaramente c'è ancora un po' di tensione dal punto di vista di Littlejohn, che sembra essere esplosa un po' giovedì sera. Caitlin e Katie sono grandi amiche. Giocano insieme per l'Arsenal. Trascorrono molto tempo insieme. Ma non c'è niente di più di questo".