Due ammonizioni in 48 secondi: l’incredibile espulsione di Raúl Jiménez in Manchester City-Wolves Incredibile espulsione di Raul Jimenez in casa del Manchester City: doppia ammonizione per l’attaccante dei Wolves in 48 secondi.

A cura di Vito Lamorte

Nel corso del match tra Manchester City e Wolverhampton, gara del 16° turno di Premier League, un episodio insolito ha visto protagonista Raúl Jiménez. L'attaccante dei Wolves si è beccato due cartellini gialli in 48 secondi nel recupero del primo tempo e l'episodio è diventato subito virale sui social.

Il numero 9 era stato ammonito per un un fallo commesso su Rodri e dopo aver protestato un po' con il direttore di gara si è piazzato di fronte al centrocampista spagnolo, che era pronto a servire i compagni. Raul Jimenez non ha rispettato la distanza e gli ha impedito di rimettere in gioco il pallone: questo suo atteggiamento gli è costato un altro cartellino giallo e l'espulsione, che ha costretto con un uomo in meno per tutto il secondo tempo i Wolves. Tutto è successo nel giro di meno di un minuto: 48 secondi, per la precisione.

Il 30enne non era particolarmente contento della decisione di Jonathan Moss sul suo intervento e quella scelta potrebbe averlo indispettito ma il suo comportamento è apparso alquanto infantile e poco rispettoso nei confronti dei suoi compagni di squadra, che hanno giocato un tempo e poco più in inferiorità numerica a Etihad. Non una cosa semplicissima.

Da primo cartellino giallo al secondo sono passati esattamente 48 secondi: Raul Jimenez in meno di un minuto si è ritrovato dal pressing per interrompere il palleggio avversario al rientro nel tunnel per il cartellino rosso.

Il match si è concluso con la vittoria della squadra di Pep Guardiola per 1-0 con la rete di Raheem Sterling al 66′, che ha portato momentaneamente i Citizens in testa al campionato inglese. Dopo alcune settimane complicate e le voci sempre più insistenti di un addio alla fine della stagione, il jolly offensivo inglese ha segnato il suo centesimo gol in campionato e ha regalato una vittoria preziosissima alla sua squadra.