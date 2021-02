Hellas Verona-Juventus è la partita di Serie A per la 24esima giornata. Si gioca oggi, sabato 27 febbraio, alle ore 20.45 allo stadio "Bentegodi" di Verona.

Partita insidiosa per la formazione di Andrea Pirlo che si presenta al cospetto della squadra di Ivan Juric in emergenza assenze a causa delle defezioni che, tra infortuni e squalifiche, hanno colpito la difesa bianconera e restringono le possibilità di scelta (fuori Danilo, Cuadrado, Bonucci e Chiellini) anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. La partita sarà disputata a porte chiuse come accade ormai da tempo quale misura di contrasto della diffusione dei contagi da Covid-19.

Ecco tutte le info utili su dove vedere Verona – Juventus in TV e in streaming.

Hellas Verona-Juventus, dove vederla in TV

La partita Hellas Verona-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Nonostante la piattaforma mandi in onda in streaming tutti gli eventi in programma nel palinsesto, sarà comunque possibile vedere in diretta TV il match di campionato. Anzitutto, servirà registrarsi e scaricare la app previo pagamento del ticket richiesto. Per gli abbonati a Sky che hanno attivato questa opzione, il canale TV è DAZN 1 al numero 209 di Sky.

Sono diverse le opportunità a disposizione dei tifosi che potranno convertire il segnale attraverso una smart tv: attivando l'applicazione anche attraverso dispositivi come Xbox e PlayStation oppure collegando a internet l'apparecchio usufruendo di Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick; la app di DAZN è a disposizione anche degli utenti di Sky Q.

Dove vedere in streaming Hellas Verona-Juventus

Come vedere in streaming Hellas Verona-Juventus? Utilizzando l'app di DAZN e sfruttando i consueti dispositivi fissi e mobili. Una volta effettuato l'accesso, si potrà assistere all'incontro utilizzando pc, notebook, smartphone e tablet. Non sarà possibile vedere la partita collegandosi alla app Sky Go. DAZN 1, infatti, non è disponibile.