"Ho sentito tirare" aveva detto Giorgio Chiellini subito dopo l'infortunio rimediato ieri ad Oporto in Champions League. Il difensore della Juventus era infatti uscito dal campo al 35′ a causa di una fitta al polpaccio che gli aveva impedito di continuare la partita lasciando spazio a Demiral che è andato poi a comporre il duo centrale insieme a de Ligt. Oggi Pirlo, che ha diretto subito la squadra in campo per un allenamento alla Continassa in vista della gara di domenica in campionato contro il Crotone, ha ricevuto anche il responso dalla staff medico bianconero sulle condizioni di Chiellini.

Così come comunicato dal club,"il difensore è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Scongiurato dunque un pericolo più grosso per Chiellini che resta comunque sotto osservazione in vista dei prossimi impegni dei bianconeri. Pirlo dovrà preservarlo soprattutto in vista della sfida di ritorno in Champions contro il Porto in cui la sua esperienza sarà di vitale importanza per la qualificazione ai quarti dei bianconeri.

Il tecnico bianconero terrà sicuramente a riposo il giocatore in vista dell'impegno di lunedì in campionato della Juventus in casa contro il Crotone. Da quel punto di vista, nonostante l'indisponibilità di Bonucci (che resta comunque da verificare) al centro della difesa Pirlo può contare su una coppia affidabilissima come quella formata da De Ligt e Demiral. Danilo e Alex Sandro dovranno invece ricorrere agli straordinari per scendere in campo anche contro la squadra di Stroppa visto l'infortunio di Cuadrado che non consente a Pirlo di poter effettuare rotazioni nel reparto arretrato. Anche se Frabotta potrebbe far rifiatare l'esterno sinistro brasiliano.