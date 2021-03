Real Madrid-Atalanta è il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fischio d'inizio oggi martedì 16 marzo alle ore 21, allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas e non al Bernabeu in virtù dei lavori di restyling dello storico stadio dei Blancos. La squadra di Gasperini va a caccia dell'impresa contro la corazzata di Zidane dopo la sconfitta dell'andata. Real Madrid-Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Ecco tutte le info per vedere il match in TV e in diretta streaming.

Real Madrid – Atalanta, com'è finita all'andata e chi passa ai quarti

La partita d'andata degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Real Madrid si è conclusa con il risultato di 0-1, in virtù del gol nel finale di Mendy. Un match quello del Gewiss Stadium di Bergamo condizionato dall'espulsione iniziale di Freuler, che ha costretto i nerazzurri a giocare gran parte del match in 10. L'Atalanta si qualifica ai quarti di finale di Champions vincendo con due gol di scarto in casa della squadra di Zidane. In caso di 1-0 per la Dea al termine dei tempi regolamentari si procederà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori nel caso in cui il risultato non cambiasse.

Real Madrid-Atalanta dove vederla: va in chiaro su Canale 5

Real Madrid-Atalanta sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5. Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions che sarà visibile dunque per tutti in televisione, senza la necessità di abbonamenti. La gara tra gli uomini di Zidane e quella di Gasperini, sarà trasmessa anche su Sky, con gli abbonati all'emittente satellitare che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite, e 472, 482 del digitale terrestre).

Dove vedere in streaming Real Madrid-Atalanta

La partita tra il Real Madrid e l'Atalanta si potrà seguire, attraverso una buona connessione a internet, anche in streaming. Tifosi e appassionati potranno vedere il match in chiaro sulla piattaforma Mediaset Play, usufruibile su dispositivi portatili e computer. Il confronto tra la squadra di Zidane e quella di Gasperini si potrà seguire anche sull'applicazione SkyGo, utilizzabile dagli abbonati all'emittente satellitare.

Champions League, gli orari di Real Madrid – Atalanta

La sfida tra Real Madrid e Atalanta si giocherà allo stadio Di Stefano di Valdebebas oggi martedì 16 marzo con fischio d'inizio in orario alle 21. Appuntamento dunque nell'impianto del centro sportivo delle merengues, che ormai da più di una stagione ospita, oltre ai consueti match della squadra B, anche quelli degli uomini di Zidane in attesa del completamento dei lavori che faranno del Santiago Bernabeu uno degli stadi più all'avanguardia del mondo. L'arbitro del match sarà l'olandese Danny Makkelie. In contemporanea a Real Madrid-Atalanta si giocherà l'altro ottavo di Champions in programma tra Manchester City e Borussia Monchengladbach.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Atalanta

Al contrario del match d'andata il Real Madrid potrà fare i conti sul suo terminale offensivo Benzema. Il francese è recuperato e ha già dimostrato di avere il "piede caldo" contro l'Elche. Zidane recupera anche Sergio Ramos al centro della sua difesa, e Rodrygo, Odriozola e Valverde, con quest'ultimo che dovrebbe partite titolare, insieme a Vinicius e Asensio a sostegno del bomber francese. L'Atalanta dovrà fare a meno dello squalificato Freuler, e potrebbe scendere in campo con il solito 3-4-2-1. Gasperini sembra intenzionato ad affidarsi al tandem colombiano Muriel-Zapata, con Pasalic pronto ad inserirsi. Ilicic sostituito dal tecnico dopo 30′ all'andata dovrebbe accomodarsi in panchina.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata.

Precedenti e statistiche di Real Madrid – Atalanta in Champions League

Real Madrid e Atalanta si sono affrontate in una sola occasione nella loro storia, ovvero nel match di andata degli ottavi di Champions League. Per i nerazzurri prima di allora c'era un unico precedente contro squadre spagnole in competizioni europee, andato in scena nella scorsa stagione contro il Valencia (doppio successo della Dea) proprio negli ottavi della massima competizione continentale. Il Real dalla sua ha uno score positivo contro le squadre italiane: ha vinto 11 degli ultimi 12 confronti contro compagini della Serie A, segnando almeno 2 gol in 10 incroci. Inoltre i Blancos si sono qualificati al turno successivo in 8 delle 9 occasioni in cui hanno vinto la prima partita in trasferta