Atalanta-Real Madrid è una gara valida per la Champions League 2020/2021. La gara d’andata degli ottavi di finale si gioca oggi 24 febbraio 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00. La gara sarà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (disponibile anche in 4K) e Sky Sport 252. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Daniele Adani.

Per la prima volta nella loro storia si affrontano gli orobici e la Casa Blanca: la squadra di Gasperini cerca la vittoria in casa, che non ha ancora trovato in questa Champions League ed è l’unica tra le qualificate agli ottavi a non aver trovato un successo interno. La squadra merengue si è presentata a Bergamo senza 9 atleti e Zidane potrebbe riproporre gli stessi effettivi che hanno vinto a Valladolid per cercare di uscire indenne dal Gewiss Stadium.

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Isco, Vinicius Jr. Allenatore: Zidane.

Arbitro: Stieler

Assistenti: Gittelmann e Beitinge. Il Quarto Uomo sarà Schärer.

Il VAR sarà Dankert, aVAR Osmers.