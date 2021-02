Atalanta – Real Madrid è la partita degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Si gioca oggi, mercoledì 24 febbraio, al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00. Per la seconda volta da quando è nata, la squadra nerazzurra partecipa agli ottavi di finale: appuntamento con la storia per la Dea che disputa in casa la sfida di andata (ritorno previsto in Spagna per il 16 marzo). Dopo la splendida avventura dello scorso anno, terminata solo nei minuti finali dei quarti contro il PSG finalista, la formazione di Gian Piero Gasperini quest'anno ha pescato i ‘blancos' di Zinedine Zidane nel primo match a eliminazione diretta.

L'Atalanta si è classificata seconda nel girone D alle spalle del Liverpool raccogliendo 11 punti e conquistando il pass in casa dell'Ajax all'ultimo turno della prima fase mentre il Real Madrid si è preso il primo posto del gruppo B, contribuendo a eliminare l'Inter di Antonio Conte.

Atalanta – Real Madrid è visibile in TV su Sky per gli abbonati e in streaming su Sky Go: ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita di Champions League stasera.

Atalanta-Real Madrid, dove vederla in TV

Dove sarà possibile vedere in diretta TV e in chiaro Atalanta-Real Madrid? La partita di andata degli ottavi di finale di Champions verrà trasmessa in esclusiva su Sky per abbonati. Nel palinsesto del network satellitare è in programmazione sui canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Da seguire anche i collegamenti tra studio e campo di gioco sia prima del match, con le ultime notizie sulle formazioni e le voci dei protagonisti nell'immediata vigilia del calcio d'inizio, sia dopo la gara con i consueti collegamenti per i commenti e le interviste in onda nel corso della trasmissione condotta da Anna Billò.

Dove vedere in streaming Atalanta – Real Madrid

Oltre alla diretta TV c'è anche un altro modo per assistere alla partita di Champions tra Atalanta e Real Madrid. Serve però avere una buona connessione a internet per fruire al meglio del segnale da convertire attraverso i devices da utilizzare per la visione del match. La partita, infatti, potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi fissi (pc, smart tv) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet). Altra opportunità online per la visione dell'incontro la dà Now Tv, servizio di streaming live e on-demand a pagamento della piattaforma tv satellitare.