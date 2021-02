L'Atalanta resta subito in 10 contro il Real Madrid per l'espulsione di Remo Freuler. Un cartellino rosso ritenuto eccessivo da parte di Gasperini che ha protestato molto per questa discutibile decisione. Il centrocampista svizzero con una spallata ha interrotto l'incursione di Vinicius e in maniera incompressibile il direttore di gara, senza neanche ricorrere al Var, ha deciso per l'espulsione diretta.

L'arbitro della partita, il tedesco Stieler, ha evidentemente valutato l'intervento del giocatore sull'attaccante del Real Madrid applicando il DOGSO, ovvero la sanzione che si applica quando il direttore di gara valuta un tipo di fallo come negazione di un'evidente occasione da gol. Ma in questo caso non sembrava proprio che Vinicius potesse andare da solo in porta indisturbato. Sta di fatto che la decisione dell'arbitro è sembrata subito eccessiva e frettolosa. Non sono mancate le proteste vibranti da parte di tutta la panchina dell'Atalanta e dello stesso Freuler che ha guadagnato incredulo gli spogliatoi.

