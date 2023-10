Qualificazioni Europei 2024, dove vedere Norvegia-Spagna e le partite in programma oggi in TV Norvegia-Spagna è il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. La sfida tra la nazionale di Solbakken e quella di De La Fuente si giocherà oggi, domenica 15 ottobre, alle ore 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Norvegia-Spagna è il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. La sfida tra la nazionale di Solbakken e quella di De La Fuente si giocherà oggi, domenica 15 ottobre, alle ore 20:45 all'Ullevaal Stadion di Oslo. Una sfida fondamentale nel gruppo A che vede affrontarsi due delle compagini lanciatissime per volare alla fase finale del torneo. Attualmente la Scozia occupa la prima posizione con 15 punti che però ha perso 2-0 in settimana proprio contro gli spagnoli. La Norvegia invece arriva a questa sfida dopo una roboante vittoria.

Haaland e compagni sono infatti stati in grado di battere 4-0 Cipro in trasferta senza enormi problemi. Dietro agli scozzesi in classifica dunque c'è la Spagna con 12 punti e appunto la Norvegia con 10. Motivo per cui questa partita diventa di fondamentale importanza per la qualificazione. Nella partita d'andata La Roja si è imposta con un secco 3-0 che ha visto le firme eccellenti di Dani Olmo e dalla doppietta di Joselu. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Norvegia-Spagna

Quando: domenica 15 ottobre 2023

Orario: 20:45

Dove: Ullevaal Stadion di Oslo

Diretta TV: Mediaset, Sky

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go

Competizione: Qualificazioni Euro 2024, 8ª giornata

Dove vedere Norvegia-Spagna in diretta TV

Norvegia-Spagna sarà visibile in diretta tv in chiaro su Mediaset. Precisamente la partita sarà visibile gratuitamente per tutti su Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre). Oltre alla visione in chiaro del match, la partita sarà trasmessa in diretta tv anche sulla piattaforma satellitare di Sky Sport Uno (Canale 201) con telecronaca affidata a Massimo Marianella.

Norvegia-Spagna dove vederla in streaming

La sfida tra Norvegia e Spagna sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity disponibile su pc e dispositivi mobili tramite app o collegamento al sito. Inoltre, per tutti gli abbonati a Sky, anche la possibilità di poter vedere la partita in streaming sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili.

Qualificazioni Euro 2024, le probabili formazioni di Norvegia-Spagna

Le formazioni di Norvegia-Spagna. La Norvegia si affida ancora una volta ad Haaland e a Solbakken davanti nel 4-3-3 di partenza che prevede anche la presenza di Sorloth per completare il tridente. Nella Spagna invece il tridente offensivo, sempre nel 4-3-3, sarà completato da Morata con Oyarzabal e Ferran Torres. A centrocampo Gavi con Rodri e Fabian Ruiz,

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, O. Solbakken. Ct. S. Solbakken

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Ferran Torres, Morata, Oyarzabal. Ct. De La Fuente