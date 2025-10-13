Dove vedere Irlanda del Nord-Germania e Islanda-Francia, le partite delle Qualificazioni ai Mondiali oggi in TV

Si disputano anche oggi, lunedì 13 ottobre, otto partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026 della zona europea. Le partite principali sono Islanda-Francia e Irlanda del Nord-Germania.

Anche oggi, in questo lunedì 13 ottobre, si disputano partite piuttosto importanti delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. In campo soprattutto Francia e Germania, che come il Belgio devono provare ad avvicinarsi in modo sensibile alla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Tutte le partite in programma stasera scattano alle ore 20:45. Gli incontri principali sono Irlanda del Nord-Germania e Islanda-Francia. Ha un certo peso anche Galles-Belgio.

La Germania battendo il Lussemburgo per 4-0 ha agganciato al comando Slovacchia e Irlanda del Nord ed è per questo che la sfida di Belfast è campale. La Francia, priva di Mbappé e con Maignan capitano, scende in campo in Islanda: se vincerà sarà matematicamente ai Mondiali 2026. Pesantissima è anche Galles-Belgio, per i Diavoli Russi è fondamentale fare risultato altrimenti l'incubo dell'eliminazione si potrebbe materializzare.

Il programma completo, con gli orari, delle partite che si disputano oggi e che saranno visibili, almeno con Diretta Gol, tutte su Sky.

Irlanda del Nord-Germania, ore 20:45 (Girone A), Sky Sport Calcio (canale 202)

Slovacchia-Lussemburgo, ore 20:45 (Girone A), Sky Sport Calcio (canale 202)

Slovenia-Svizzera, 20:45 (Girone B), Sky Sport Calcio (canale 202)

Svezia-Kosovo, 20:45 (Girone B), Sky Sport Calcio (canale 202)

Islanda-Francia, 20:45 (Girone B), Sky Sport Uno (canale 201)

Ucraina-Azerbaigian, 20:45 (Girone B), Sky Sport Calcio (canale 202)

Galles-Belgio, 20:45 (Girone B), Sky Sport Calcio (canale 202)

Macedonia del Nord-Kazakitsan, 20:45 (Girone B), Sky Sport Calcio (canale 202)

Dove vedere in diretta tv e streaming le partite di qualificazione ai Mondiali 2026

Le partite in programma in questa giornata di Qualificazione ai Mondiali 2026, per la zona europea, si potranno vedere in TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) dove sarà trasmessa Islanda-Francia, e 202 (Sky Sport Calcio) dove sempre dalle ore 20:45 andrà in onda Diretta Gol.