Douglas Luiz rischia di tornare alla Juve: quando scatterà l’obbligo di riscatto per il Nottingham

La Juventus guarda con molta attenzione in casa del Nottingham Forest, squadra cruciale per organizzare il prossimo mercato estivo. In ballo c'è la cessione a titolo definitivo di Douglas Luiz che ha lasciato i bianconeri dopo solo un anno di permanenza in cui è stato un flop totale: sei mesi fa ha lasciato Torino per tornare in Inghilterra con un prestito da 3 milioni di euro e un riscatto dal valore di 25 milioni che diventerà obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Al momento però l'obiettivo da raggiungere è lontanissimo e il brasiliano rischia di tornare indietro nella prossima estate.

È una questione molto spinosa per la Vecchia Signora che sperava di aver chiuso questo capitolo, ma invece si ritrova spettatrice interessata e anche preoccupata di ciò che sta accadendo in Inghilterra. Il giocatore ha saltato diverse partite per infortunio e in tutte le altre non ha quasi mai giocato fino alla fine. L'obbligo di riscatto scatterà quando raggiungerà 15 partite da almeno 45 minuti, una situazione che oggi si è verificata soltanto sette volte.

Douglas Luiz attende la conferma dal Nottingham

Come sta andando la stagione di Douglas Luiz

Il Nottingham ha ancora sei mesi di tempo per poter utilizzare il brasiliano e arrivare così al minutaggio che farebbe scattare l'obbligo di riscatto, anche se le indicazioni degli ultimi mesi fanno pensare che i piani di mercato non siano ancora ben definiti. Ieri Douglas Luiz è sceso in campo in Europa League a Utrecht ma è stato tolto all'intervallo come accaduto già altre due volte nel corso di questa stagione: non è ben chiaro se il cambio all'intervallo valga nel computo della quota di partite da raggiungere, ma è chiaro che Dyche punta poco sul suo giocatore per tutti i 90 minuti.

Per far scattare l'obbligo di riscatto da 25 milioni di euro dovrà giocare 15 partite da almeno 45 minuti ciascuna e al momento non è neanche a metà dell'obiettivo. Per tre volte è stato sostituito all'intervallo e il mercato di gennaio potrebbe portare in squadra nuovi profili per fargli concorrenza a centrocampo: il Nottingham ha avuto tre allenatori in questa stagione e la strada per il futuro non è stata ancora tracciata, così come non è stata presa una decisione sul riscatto del brasiliano come riportato dal DailyMail.