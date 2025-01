video suggerito

Douglas Luiz ha trovato un amatore d'eccezione: Guardiola può portarlo al Manchester City Considerato un panchinaro (quando viene convocato) da Thiago Motta alla Juventus, Douglas Luiz potrebbe lasciare la squadra bianconera a gennaio: dall'Inghilterra rimbalza la notizia dell'interesse del Manchester City, a Pep Guardiola serve un sostituto di Rodri in mezzo al campo.

A cura di Paolo Fiorenza

Douglas Luiz è stato omaggiato con una collana di fiori al suo arrivo a Riad con la Juventus, in vista della sfida contro il Milan in programma venerdì, il che significa che il 26enne centrocampista brasiliano – partito alla volta dell'Arabia Saudita assieme ai suoi compagni – sarà quanto meno in panchina nella semifinale di Supercoppa. Il che è comunque notizia, viste quanto è accaduto all'ex Aston Villa dal suo arrivo a Torino la scorsa estate. Appena 12 presenze complessive, apparizioni sporadiche e per spiccioli di minuti, con 11 mancate convocazioni (per affaticamento muscolare o riposo precauzionale, come avvenuto ultimamente con Cagliari in Coppa Italia e Monza in campionato), ma soprattutto un impatto nullo anzi per lo più negativo per la squadra bianconera. Douglas Luiz tuttavia ha ancora qualcuno che crede in lui e vorrebbe prenderselo per rigenerarlo: il Manchester City di Pep Guardiola.

Ipotesi Manchester City per Douglas Luiz: a Guardiola serve un sostituto di Rodri

Secondo quanto riferisce Birmingham Live, il City – alle prese con la voragine in mezzo al campo provocata dal grave infortunio di Rodri, out fino al termine della stagione per la rottura del legamento crociato – sta valutando di prendere in prestito il brasiliano. Del resto Guardiola ha ancora negli occhi quanto fatto in Premier League dal nazionale verdeoro con la maglia dell'Aston Villa, indossata con ottimo rendimento per 5 anni, e potrebbe essere tentato dal rimetterlo a nuovo dopo l'intristimento torinese.

Thiago Motta non sembra ‘vedere' Douglas Luiz nella sua Juventus

D'altro canto, Thiago Motta non ritiene Douglas Luiz centrale nel suo progetto: un panchinaro e niente più, con la coppia Locatelli-Thuram inamovibile nel suo 4-2-3-1, ed anche Fagioli avanti al brasiliano, cui ha concesso solo un minuto più recupero nel finale dell'ultima partita contro la Fiorentina che ha chiuso il 2024.

L'operazione avrebbe senso per tutti, visto lo scarso impiego di Douglas Luiz alla Juve

Un trasferimento al City – sia pure in prestito, impossibile un'operazione più gravosa a gennaio – avrebbe probabilmente senso per tutte le parti in causa. Il City, alle prese con una crisi devastante che lo ha visto vincere solo 2 volte nelle ultime 14 partite, si porterebbe a casa un sostituto a breve termine di Rodri, mentre Douglas Luiz potrebbe trovare maggiore minutaggio rispetto alla Juventus (non è che sia difficile) e rivalutarsi, il che converrebbe anche al club bianconero, che sul calciatore ha investito la scorsa estate oltre 50 milioni, senza contare il risparmio sui restanti mesi di un ingaggio robusto come quello del centrocampista.