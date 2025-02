video suggerito

Dorgu e Onana commettono un errore ridicolo e regalano un gol in Manchester United-Ipswich Dorgu e Onana hanno regalato un gol all'Ipswich Town. I due ex Serie A hanno avuto una clamorosa incomprensione che è costata carissimo al Manchester United.

A cura di Alessio Morra

Questa Premier League per il Manchester United, fondamentalmente, è un calvario. Alla collezione di disastri dei Red Devils si aggiunge il gol subito dall'Ipswich Town nel match del turno infrasettimanale. Dorgu e Onana hanno commesso un errore clamoroso che ha regalato a Philogene un gol semplicissimo a Old Trafford.

L'errore imbarazzante di Onana e Dorgu

L'Ipswich Town, club storico, è in piena lotta per non retrocedere, e nel Teatro dei Sogni si è trovato subito in vantaggio. Philogene ha segnato uno dei gol più facili di sempre. Un gentile omaggio di Dorgu e Onana, due ex Serie A, che hanno fatto la frittata dopo meno di quattro minuti. Lancio lungo dell'Ipswich a scavalcare il centrocampo, l'ex Lecce difende il pallone, attende l'uscita di Onana, che esce dalla sua porta probabilmente per raccogliere il pallone.

Ma a quel punto il danese il pallone lo tocca, facendo così mette a sedere l'ex nerazzurro, Philogene è tutto solo e insacca, 1-0 di una semplicità assoluta. Dorgu e Onana finiscono ampiamente dietro la lavagna. Lo United in poco tempo, quantomeno, è riuscito a ribaltare il risultato in pochi minuti, ma prima dell'intervallo Dorgu viene espulso.

Il Manchester United trova il pari con un pizzico di fortuna. Morsy realizza un'autorete, poi arriva il gol di de Ligt, che porta al sorpasso. Ma Dorgu viene espulso con il VAR, chiude una partita horror e prenderà anche tre turni di squalifica. Philogene trova il pari in pieno recupero, e all'intervallo è 2-2.

(in aggiornamento)