Il Paris Saint-Germain ha scelto Mauricio Pochettino come allenatore. Ha licenziato Thomas Tuchel, che da tempo non era più in cima alle simpatie del club, e s'è affidato all'ex manager che col Tottenham compì il miracolo della finale di Champions. Vincerla è il vero obiettivo del club transalpino che, dopo anni di dominio nel campionato nazionale, cerca la consacrazione anche in Europa. L'ha solo sfiorata nella scorsa edizione della Coppa, quando s'inchinò in finale al Bayern Monaco e all'ironia della sorte che ha visto in Coman – ex di turno – l'autore della rete decisiva.

Perché mandare via l'allenatore che nella scorsa stagione è arrivato a un passo dalla gloria e ha portato in dote ben 4 titoli sportivi? Al tecnico tedesco la notizia del licenziamento è stata data mercoledì notte, subito dopo la partita di Ligue vinta per 4-0 contro lo Strasburgo (il Psg resta terzo in classifica dietro Lille e Lione). Una ricca buonuscita ha reso meno amaro il provvedimento e anticipato l'addio che a fine stagione si sarebbe formalizzato con la scadenza naturale del contratto. E i rapporti difficili con proprietà e dirigenza hanno solo accelerato il processo. Meglio cambiare adesso, approfittando della pausa natalizia e ripartire.

Ripartire e come? Pochettino conosce bene Parigi, c'è stato da calciatore (ha anche indossato la fascia di capitano), ed è stato scelto rispetto ad altre due candidature: Thiago Motta (ex proprio dei capitolini, vi ha giocato dal 2012 al 2018 e poi è stato anche tecnico dell'Under 19) e Massimiliano Allegri. La scelta dell'allenatore è stato solo il primo tassello di una campagna di rafforzamento che ha un sogno nemmeno tanto nascosto: portare un grande campione sotto la Torre. Un terzo big da affiancare a Neymar e Mbappé.

Chi? I nomi sono due: Cristiano Ronaldo – che ha ancora un anno di contratto con la Juventus – oppure riuscire a strappare il sì di Lionel Messi, che potrebbe dire addio al Barcellona a giugno (sempre che non prolunghi coi catalani). C'è un indizio che ha alimentato la fantasia dei tifosi francesi: nell’ultima votazione per l'assegnazione del premio "The Best della Fifa" il dieci dei blaugrana ha messo ai primi due posti Neymar e Mbappè. Per adesso, però, dovranno accontentarsi di vederlo ancora come avversario alla ripresa della Champions.