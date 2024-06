video suggerito

Donovan in TV a Euro 2024 con dei capelli impresentabili, cosa è successo: "Non me l'avevano detto" L'ex attaccante americano ha spopolato sui social network a causa di un'acconciatura inedita. In uno scambio di messaggi con un ex compagno di squadra Landon Donovan spiega come mai si è presentato in TV così.

A cura di Alessio Morra

Landon Donovan è volato in Germania per gli Europei, lo ha fatto perché è uno dei talent di FOX Sports e andando in onda prima di una partita di Euro 2024 ha riacquisito popolarità mondiale. Stavolta naturalmente non lo ha fatto per un gol o una giocata, si è ritirato da qualche anno, ma a causa della sua capigliatura. In tanti si sono chiesti come mai si fosse presentato in diretta TV con quel taglio, il mistero lo ha risolto lui stesso in una chat con un ex compagno di squadra.

Landon Donovan protagonista prima di Austria-Francia

Donovan è stato uno dei calciatori più forti in assoluto tra gli americani, ha disputato tre Mondiali, ha giocato in Europa con Bayer Leverkusen ed Everton, ha raggiunto traguardi importanti con gli Stati Uniti (quarti ai Mondiali 2002, finale nella Confederations 2009). Ora è un apprezzato commentatore ed è volato in Germania per Euro 2024 ed è andato in onda in diretta prima di Austria-Francia. Giacca e cravatta, microfoni tra le mani. Un grande classico, ma non è così. Perché Donovan si è presentato con un taglio di capelli molto particolare, che non è passato inosservato, e anzi ha fatto incetta di commenti sui social.

Lo scambio di messaggi tra Donovan e Magee

Qualcuno ha fatto uno screen e lo ha postato, da quel momento sono aumentati screen e meme, e i commenti sono stati una valanga. Donovan inquadrato, per pochi secondi, è apparso in video con un acconciatura particolare, un taglio che ha scatenato grandi ironie. Lui non se n'è curato. Un suo vecchio compagno di squadra, ai tempi dei Los Angeles Galaxy, Mike Magee poco dopo gli ha inviato un messaggio per chiedergli cosa fosse successo e avvisarlo degli utenti di ‘X' scatenati: "Landon controlla Twitter il prima possibile, e probabilmente licenzierai il tuo barbiere".

Magee ha puntato sull'ironia. Donovan ha risposto: "Dov'eri sette ore fa? Ho avviato una procedura di trapianto di capelli due settimane fa, e mi era stato detto che non sarei apparso davanti le telecamere".

Mistero risolto e conversazione che prosegue tra i due, ma i meme proliferano in queste ore e tra i messaggi di scherno e tra quelli ironici, a sorpresa, c'è anche del Leon, una delle ultime squadre di Donovan, che ha scritto: "Ciao Landon Donovan. Eri molto diverso qui, amico. Un grande abbraccio, Capitano. Che tu abbia tanto successo ai microfoni".