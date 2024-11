video suggerito

Donnarumma via dal PSG, il rinnovo è più lontano: l'Inter ci pensa per il dopo Sommer Il futuro di Donnarumma al PSG sembra sempre più in bilico: il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, è sempre più lontano e l'Inter ci pensa per il dopo Sommer.

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Gigio Donnarumma al PSG sembra sempre più in bilico. Il capitano della Nazionale Italiana ha il contratto in scadenza con il club francese nel 2026 ma non sembrano esserci i presupposti per rinnovare, soprattutto se l'allenatore dovesse esser ancora Luis Enrique. L'allenatore spagnolo gli ha preferito il russo Matvey Safonov nell'ultima partita di Champions League e Donnarumma, insieme al suo entourage, si sta interrogando sulle prospettive di continuare a Parigi.

Il portiere classe 1999 ha dato da giugno il via libera per discutere di un rinnovo oltre il 2026 ma, almeno fino ad oggi, non è arrivata nessuna proposta: per questo motivo diverse big europee si starebbero muovendo per sondare il terreno e tra queste c'è anche l'Inter.

L'Inter pensa a Donnarumma per il dopo Sommer?

L’Inter osserva la situazione Donnarumma da lontano pensando al dopo Sommer e sarebbe molto più di una suggestione: i nerazzurri hanno acquistato Martinez dal Genoa la scorsa estate ma non è mai stato utilizzato e vedremo se il portiere spagnolo si ritaglierà qualche minuto in Coppa Italia.

Per il ruolo di primo portiere, però, Sommer non è in discussione, nonostante le ipotesi di dualismo fatte in estate, e ha un contratto in scadenza proprio nel 2026. Come Gigio col Paris Saint- Germain. Due indizi non fanno una prova, ma sono quelle piccole coincidenze che potrebbero portare ad incastri che nessuno avrebbe mai ipotizzati fino a poco tempo fa. I nerazzurri su Donnarumma restano alla finestra e cercheranno di capire quanto prima l'evoluzione del rapporto che ci sarà tra il portierone azzurro e il club parigino. A riportare questa indiscrezione è La Gazzetta dello Sport.

Donnarumma nel mirino di tante big d'Europa: dove può andare

Lo stesso discorso fatto dall'Inter è valido anche per il Bayern Monaco, che sta pensando al successore di Manuel Neuer: Donnarumma piace molto in Baviera e ha un curriculum considerato all'altezza dai dirigenti del club.

Da non sottovalutare una pista che porta in Premier League: il Manchester City aveva già sondato il terreno ad agosto, con Ederson che stava per volare in Arabia Saudita prima di ripensarci.