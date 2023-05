Donnarumma va a spasso per il campo e dà le spalle al pallone: l’incredibile gol preso dal PSG L’immagine di Gigio Donnarumma che dà le spalle al pallone correndo all’indietro è diventata virale ed è la copertina delle attuali difficoltà del PSG, battuto 3-1 in casa dal Lorient e duramente contestato dai tifosi.

A cura di Paolo Fiorenza

Tira una brutta aria al PSG e non è una novità, visto che da quando il club di proprietà del fondo sovrano del Qatar è stato ancora una volta eliminato dalla Champions League i tifosi hanno già valutato come un fallimento anche questa stagione, arrivando perfino a fischiare Leo Messi. Un malcontento che non può essere placato neanche dal fatto che Mbappé e compagni siano primi in classifica in Ligue 1, visto che dopo 8 titoli nazionali vinti negli ultimi 10 campionati è un obiettivo che non può soddisfare nessuno, dai tifosi all'emiro Al Thani.

L'ultima sconfitta tra le mura amiche di domenica scorsa contro il Lorient per 3-1, che porta il Marsiglia a 5 punti di distacco quando mancano 5 giornate, ha fatto esplodere la protesta dei tifosi parigini, che ieri al centro d'allenamento hanno contestato duramente la dirigenza del club, col presidente Al-Khelaifi in testa. Un clima bollente che sarà replicato sugli spalti del Parc des Princes nella prossima partita casalinga contro l'Ajaccio il 13 maggio, ma prima di allora la squadra di Galtier (anche lui finito nel mirino) dovrà cercare a tutti i costi di imporsi in trasferta contro il Troyes il 7.

La delusione dei giocatori del PSG dopo la sconfitta col Lorient

Il match col Lorient è stato la sintesi dei mali del PSG: dopo aver raggiunto il pareggio sull'1-1 con Mbappé alla mezzora, la squadra si è sfaldata non riuscendo a reagire dopo essere andata sotto. Peraltro in entrambe le occasioni dei successivi gol messi a segno dagli ospiti, non è parso esente da colpe Gigio Donnarumma. Nell'azione del 2-1 per il Lorient al 39′, Faivre ha fatto quella che voleva sulla destra, entrando in area e bevendosi Verratti e Bernat, prima di mettere il pallone al centro senza che Donnarumma – ad un passo – avesse la reattività per intercettarlo. È stato poi un gioco da ragazzi per Yongwa insaccare a colpo sicuro da pochi metri.

Ma quello che è accaduto all'88' e che ha fatto diventare virale l'immagine sui social è davvero surreale: un portiere che corre all'indietro dando le spalle al pallone è qualcosa che raramente si è visto, soprattutto quando manca ancora un po' di tempo alla fine (e c'era anche il corposo recupero per poter recuperare il risultato).

Non si sa bene cosa ci facesse Donnarumma quasi a metà campo, fatto sta sta su un velocissimo ribaltamento di fronte il Lorient ha avuto gioco facile a mettere a segno la rete del 3-1 finale con Dieng, lanciato tutto solo verso la porta del PSG e che ha eluso l'ultimo disperato tentativo del 24enne portiere stabiese.

Nelle cinque giornate residue la squadra parigina farà meglio a serrare le file ed evitare altri sbandamenti, poi in estate ci sarà spazio per la rivoluzione in rosa e probabilmente anche in panchina. L'ennesima di questi anni.