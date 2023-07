Donnarumma subito in campo dopo la rapina: risponde da campione, miracolo su Ronaldo Luis Enrique non ha avuto dubbi e ha mandato subito in campo Gigio Donnarumma a pochi giorni dalla violenta rapina subita con la compagna a Parigi. L’azzurro lo ha ripagato con una prestazione di altissimo livello nell’amichevole giocata dal PSG contro l’Al Nassr di Ronaldo: una parata sul portoghese è stata da urlo.

A cura di Paolo Fiorenza

Reazione da uomo e da campione da parte di Gigio Donnarumma, che – a distanza di quattro giorni dalla violenta rapina di cui è stato vittima a Parigi assieme alla compagna Alessia Elefante – è sceso in campo col PSG nell'amichevole contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo giocata a Osaka in Giappone. Luis Enrique non ha avuto dubbi e ha mandato in campo il 24enne portiere della nazionale azzurra dal 1′, mentre Keylor Navas, tornato dal prestito semestrale al Nottingham Forest, si è accomodato per tutto il match in panchina.

Il nuovo tecnico ha voluto far sentire subito la propria fiducia a Donnarumma, non alimentando nessun ballottaggio col costaricano né mettendo qualche tarlo nella testa del 24enne stabiese, soprattutto in un momento personale così difficile. Lucho si aspettava la risposta di Gigio, voleva sapere di che pasta è fatto: l'ex milanista gli ha fatto capire che può contare su di lui per fare la differenza.

Un’uscita alta di Donnarumma su Ronaldo durante PSG–Al Nassr

Il match è finito 0-0 e Donnarumma è stato tra i migliori in campo per il PSG. Una sua parata su Ronaldo nel primo tempo ha fatto esplodere Twitter: si è trattato di un intervento prodigioso dell'italiano, che è riuscito a opporsi alla deviazione del portoghese da due passi.

Una prestazione nel complesso solida di Gigio: quello di cui avevano bisogno sia lui che la squadra parigina per lasciarsi alle spalle l'incubo vissuto dal portiere, legato e malmenato – con ferite alla testa – nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Dopo il match, Donnarumma ha poi pubblicato un video sui propri profili social per ringraziare tutti per l'appoggio mostratogli in un frangente così duro: "Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per il vostro supporto da venerdì scorso. Sono stati giorni difficili, però l'importante è che stiamo tutti bene. Ora sono in Giappone e non vedo l'ora di ricominciare a giocare e di indossare la maglia del Paris Saint-Germain nei prossimi impegni. Vi mando un abbraccio grande e ancora grazie a tutti".