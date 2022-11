Donnarumma resta cristallizzato sulla punizione di Alaba: un errore inspiegabile Donnarumma protagonista di un errore clamoroso in occasione del gol di Alaba: il portiere non riesce a calcolare la traiettoria del tiro e resta cristallizzato. Inspiegabile.

A cura di Vito Lamorte

Non si è chiuso nel migliore dei modi il 2022 di Gigio Donnarumma con la Nazionale Italiana. Il simbolo della squadra 2.0 di Roberto Mancini è stato protagonista nella gara amichevole in Austria, sia in positivo che in negativo. Il numero 1 ha salvato la sua porta con diversi interventi importanti ma è colpevole sul gol che ha portato al 2-0 della selezione austriaca.

In seguito ad un'ingenuità di Verratti, che ha spinto platealmente un avversario al limite dell'area, l'arbitro ha concesso un calcio di punizione sul quale si è portato lo specialista David Alaba: il jolly difensivo del Real Madrid ha calciato sul palo del portiere azzurro, che non è riuscito ad evitare il gol nonostante fosse piazzato bene. Il capitano dell'Austria ha mostrato la sua abilità da fermo con un tiro molto forte ma Donnarumma non ha calcolato bene la traiettoria e ha visto la palla toccare sotto la traversa e terminare la sua corsa in rete.

Un errore piuttosto grossolano per un portiere del suo livello, che poco dopo ha evitato il 3-0 con un intervento fantastico su un tiro deviato di Sabitzer.

Un errore che è abbastanza inspiegabile per il portiere del Paris Saint-Germain che ha sempre guardato la palla da quando si è staccata dal piede di Alaba ma non è stato in grado di opporsi alla conclusione in nessun modo, quasi come se fosse rimasto impietrito.

(in aggiornamento)