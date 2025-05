video suggerito

Donnarumma confuso dal VAR, non si accorge del rigore assegnato al PSG: "Ma cosa state facendo?" Gigio Donnarumma va in confusione durante PSG-Arsenal. Il portiere azzurro pensava che l'arbitro avesse assegnato rigore agli inglesi e va su tutte le furie: "Ma cosa state facendo?". In realtà era rigore per i parigini.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gigio Donnarumma si è esibito in almeno tre parate spettacolari e determinanti durante PSG-Arsenal valida per l'accesso alla finale di Champions League contro l'Inter. Il portiere ex Milan è stato anche protagonista di un episodio piuttosto particolare nel secondo tempo. L'estremo difensore azzurro, così come tutto il resto del Parco dei Prinicipi e del pubblico a casa, non aveva capito perché il direttore di gara avesse fermato il gioco all'improvviso per correre al monitor dopo essere stato richiamato dal VAR. Il timore di un rigore per i Gunners era tanto.

Il presunto fallo di Kvara.

Poco prima infatti, nell'area di rigore parigina, Kvara sembra commettere fallo su un avversario ma l'azione continua. E così quando si ferma il gioco e l'arbitro corre al monitor tutti pensano che sia per il rigore che da lì a poco avrebbe fischiato per gli inglesi. Donnarumma, come riferisce Alessandro Alciato su Prime, è corso furioso dal Quarto Uomo chiedendo spiegazioni: "Ma cosa state facendo, cosa avete fischiato?". A un certo punto però l'arbitro si gira e gli parla. Una semplice frase chiara e precisa: "Ma guarda che è rigore per te". E Donnarumma resta stupito.

Una delle parate sensazionali di Donnarumma.

L'episdio del rigore che ha confuso Donnarumma

Il portiere azzurro temeva seriamente che il direttore di gara volesse rivedere al VAR l'azione che aveva portato al presunto fallo di Kvara in area di rigore francese. Da quel momento però passando almeno 3/4 minuti prima che il direttore di gara in realtà si accorgesse di un tocco di mano della difesa londinese sul tentativo di tiro di Hakimi. Un episodio totalmente sfuggito ai più attenti da casa, dallo stadio, dagli addetti ai lavori in panchina e anche dagli stessi giocatori. Come Donnarumma, che corre incredulo verso il Quarto Uomo convinto che fosse penalty contro.

Il fallo che ha permesso al PSG di battere un rigore.

Donnarumma torna nella sua porta dopo aver capito quanto accaduto e si rassicura. Quel rigore però Vitinha lo sbaglierà ma questo di certo non ha negato al PSG di segnare un altro gol con Hakimi prima di subire la rete di Saka. I parigini volano così in finale di Champions League dove incontreranno l'Inter. Incrocio particolare per Donnarumma che aveva sfidato i nerazzurri nei derby giocati col Milan e chiaramente partita speciale per Hakimi che nell'Inter di Conte fu autentico protagonista di quello Scudetto vinto col tecnico salentino in panchina.