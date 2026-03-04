Domenico Tedesco ricoverato in ospedale per una grave infezione: come sta l’allenatore del Fenerbahce

Domenico Tedesco ha dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale a causa di una grave infezione che lo aveva debilitato: l'allenatore del Fenerbahce è stato ricoverato per sottoporsi alle cure, come annunciato dal club turco che ha annunciato la sua assenza in panchina per la prossima partita dove sarà il suo vice Zeki Murat Göle a sostituirlo. La situazione dell'italiano è già sotto controllo ma nell'ultima settimana è stato fortemente debilitato dall'infezione che lo aveva già colpito in occasione della trasferta di Europa League in casa del Nottingham Forrest come riportano i giornalisti turchi.

Come sta Tedesco dopo l'infezione

Il peggio sembra essere passato per l'allenatore italiano che è attualmente ricoverato in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie per superare una brutta infezione. Lo ha rivelato il Fenerbahce attraverso una nota ufficiale in cui spiega ai tifosi cosa è accaduto a Tedesco che sarà assente oggi in panchina nella partita di Ziraat Türkiye Cup contro il Gaziantep FK. Il vice Zeki Murat Göle prenderà il suo posto alla guida della squadra ma soltanto in questa occasione, dato che l'ex CT del Belgio è atteso già per la sfida al Samsunspor in programma domenica dato che è in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi.

Secondo il portale belga HLN Tedesco aveva già qualche problema fisico la scorsa settimana, quando è volato in Inghilterra per l'Europa League: dopo la partita sarebbe stato colto da vertigini e tremava negli spogliatoi, probabilmente per l'infezione già in atto. I medici del club gli avevano raccomandato assoluto riposo per agevolare la guarigione ma in realtà l'allenatore avrebbe continuato a lavorare normalmente negli ultimi giorni anche se le sue condizioni sono peggiorate, al punto da presentarsi alla riunione della squadra lo scorso weekend con una flebo al braccio. Alla fine è stato ricoverato in ospedale con la febbre alta e un'infezione polmonare per la quale è stato sottoposto a cure immediate.