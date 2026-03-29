Lucescu si sente male durante l’allenamento della Romania: è ricoverato in ospedale, come sta

Durante l’ultima riunione tecnica della Romania Lucescu si è sentito male davanti alla sua squadra: è intervenuta l’ambulanza e adesso è ricoverato in ospedale.

Mircea Lucescu ha accusato un malore durante la riunione tecnica prima dell'ultimo allenamento della Romania: mentre era insieme ai suo collaboratori il commissario tecnico si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti, visto che era stato dimesso poche settimane fa per alcuni problemi di salute che continuavano a infastidirlo. La federazione rumena ha rilasciato una nota per spiegare cosa è accaduto, chiarendo che attualmente si trova sotto osservazione. La causa del suo svenimento potrebbe essere legata alla fatica e allo stress del lavoro e per questo gli è stato consigliato di non seguire la squadra in Slovacchia nella prossima amichevole.

Lucescu ricoverato in ospedale

Tanta paura per il commissario tecnico della Romania che non sta vivendo un momento positivo: a gennaio era stato ricoverato in ospedale per una forte influenza e pochi giorni fa in un'intervista aveva parlato dei problemi di salute che sta affrontando. Oggi durante l'allenamento della nazionale, eliminata dalla Turchia nella semifinale dei playoff Mondiali, ha accusato un malore durante la riunione tecnica ed è stato soccorso dai membri dello staff medico della nazionale. All'arrivo dell'ambulanza il personale medico è riuscito a stabilizzare le sue condizioni prima di trasportarlo in ospedale.

A gennaio Lucescu era stato ricoverato per una forte influenza

Si è sentito male davanti ai suoi giocatori ed è stato il suo assistente Florin Constantinovici ad allertare i soccorsi per un intervento tempestivo. Lucescu, che il prossimo luglio compirà 81 anni, è stato ricoverato all'Ospedale Universitario di Emergenza di Bucarest come riportato dalla federazione rumena che ha fornito aggiornamenti sulla sua salute: Al momento, le condizioni del commissario tecnico sono stabili. Tuttavia, conformemente ai protocolli medici in vigore e per eliminare qualsiasi rischio, il tecnico è stato trasportato in un’unità ospedaliera della Capitale per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico.