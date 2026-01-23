Mircea Lucescu, ricoverato d’urgenza in ospedale colpito da una forte influenza: “Sono sotto cura”

Mircea Lucescu è stato ricoverato di nuovo in ospedale a causa di un forte stato influenzale con picchi di febbre a 39 gradi. Il CT della Romania, che soffre da tempo anche di problemi cardiaci, solo qualche settimana fa aveva subito un altro ricovero: “Ora sono sotto la cura dei medici” ha provato a confortare tutti, “spero di uscire presto”. L’obiettivo è di essere in panchina il prossimo 22 febbraio, per i playoff mondiali contro la Turchia.

Mircea Lucescu ricoverato, di nuovo, in ospedale a Bucarest

Mircea Lucescu è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Bucarest nella tarda serata del 22 gennaio, a seguito di un episodio di febbre molto alta, causato da una grave influenza che non è riuscito a superare da solo. I problemi di salute sono iniziati durante il periodo natalizio, quando il CT della nazionale rumena ha contratto un forte raffreddore, costringendolo a letto durante le feste. Un primo ricovero aveva escluso complicanze, ben sapendo i problemi cardiaci di cui soffre da tempo, ma il perdurare di condizioni di salute precarie ha obbligato a un nuovo ricovero immediato.

Lucescu: "Tutto vero, sono sotto la cura dei medici. Spero di uscire presto"

All'età di 80 anni, l'allenatore ha inviato un messaggio dal suo letto d'ospedale in cui ha dichiarato di sperare di riprendersi presto, poiché desidera preparare la nazionale rumena per i play-off di fine marzo, suo prossimo appuntamento cui non vuole rinunciare: "Sono ricoverato in ospedale, è vero. Sono stato ricoverato per un po', all'inizio dell'anno, poi sono stato dimesso" ha spiegato attraverso gli organi di stampa rumeni, "ma nel frattempo ho preso una forte influenza e ho dovuto essere ricoverato di nuovo in ospedale, perché avevo anche la febbre alta, oltre i 39 gradi. Ora sono sotto la supervisione dei medici, spero di guarire presto."

Lucescu e l'appuntamento della Bulgaria con i playoff Mondiali

La partita della nazionale di calcio rumena contro la Turchia è in programma per il 26 marzo 2026 e si giocherà in trasferta a Istanbul per i playoff mondiali che disputerà anche l'Italia di Gattuso. Se la Romania supererà Çalhanoglu e compagni guidati da Montella, seguirà la finale con la vincente tra Slovacchia e Kosovo, che si disputerà il 31 marzo e che darà diritto alla fase finale della Coppa del Mondo nel Gruppo D, insieme a Paraguay, Australia e Stati Uniti d'America .