Djalo ceduto all’estero dopo soli 8 mesi alla Juve: a Giuntoli ora restano due esuberi da sistemare Tiago Djaló ceduto al Porto dopo soli 8 mesi trascorsi alla Juventus. Il difensore andrà via in prestito secco: a Giuntoli ora non resta altro da fare che sistemare gli ultimi due esuberi, ovvero Arthur e Kostic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tiago Djaló ceduto al Porto dopo soli 8 mesi trascorsi alla Juventus. A gennaio 2024 i bianconeri riuscirono a strappare alla concorrenza dell'Inter il difensore centrale portoghese preso dal Lille per poco più di 5 milioni. Dal momento del suo arrivo però bisognerà attendere altri 4 mesi prima di vederlo ufficialmente in campo. Problemi fisici? Apparentemente no, considerando che il giocatore è sempre rimasto in panchina fino al 25 maggio quando Massimiliano Allegri lo mandò in campo per 16 minuti contro il Monza. Di fatto l'unica presenza ufficiale alla Juve.

Dall'arrivo di Thiago Motta le cose non sono cambiate e il giocatore è finito immediatamente tra gli esuberi della rosa bianconera. In uscita in attesa di una collocazione, il giocatore si è allenato alla Continassa prima di ricevere la chiamata della Roma. Visite mediche rapide con i giallorossi per via del pasticcio Danso ma poi nulla di fatto con la squadra di De Rossi: Djalo è ritornato alla Juve. Oggi però, come sottolinea l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Porto ha chiuso l'affare con i bianconeri riportando in Portogallo il giocatore cresciuto nello Sporting Lisbona.

I dettagli dell'accordo tra Porto e Juventus per Djalo

Il Porto ha di fatto trovato un accordo per il prestito secco con la Juventus. All'interno dell'accordo non è stata di fatto inserita alcuna opzione di diritto o obbligo di riscatto del giocatore. Lo stipendio che sarà corrisposto a Djalo verrà diviso 60/40 tra i due club, la documentazione è in fase di preparazione in questo momento. Djalo ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con la Juventus e al termine della stagione tornerà dunque alla base sperando che Giuntoli possa trovare una sistemazione definitiva al giocatore se Motta non lo riterrà ancora centrale nella sua rosa.

Arthur e Kostic gli ultimi due esuberi da sistemare alla Juve

Djalo è arrivato alla Juventus dopo 4 stagioni al Lille in cui si era distinto come leader difensivo della compagine francese. I bianconeri si inserirono nella trattativa che l'Inter aveva portato avanti col giocatore e alla fine riuscirono ad assicurarselo. Ora a Giuntoli non resta altro da fare che sperare di sistemare gli ultimi due giocatori in esubero della Juventus: Arthur e Kostic. Se per il primo si sono chiuse le porte del Napoli, per il secondo in queste ultime ore di mercato ci sarebbe in piedi una trattativa con l'Al-Ittihad per cercare l'intesa sulla base di una cessione a titolo definitivo prima del gong finale, a mezzanotte di quest'oggi.