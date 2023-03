Disastro Marsiglia in Coppa dopo l’impresa col PSG: eliminato da una squadra decima in Ligue 2 Il Marsiglia fa un disastro in Coppa di Francia. Dopo aver eliminato il PSG, la squadra di Tudor è stato fatta fuori ai calci di rigore dall’Annecy che milita in Ligue 2 e che attualmente è decima in classifica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Negli occhi ancora l'impresa compiuta contro il PSG stellare di Messi, Mbappé e Neymar capace di cedere a un Marsiglia favoloso che ha battuto la squadra di Galtier agli ottavi di Coppa di Francia. Oggi le immagini della festa al Velodrome di qualche settimana fa sono state completamente cancellate dalla follia assoluta compiuta dai ragazzi di Igor Tudor sconfitti quando sembrava tutto ormai in discesa. L'OM ha infatti sfidato nei quarti l'Annecy, squadra che milita in Ligue 2 (l'equivalente della nostra Serie B ndr) e che attualmente milita al decimo posto.

Il gol di Veretout al 29′ aveva illuso i padroni di casa nel primo tempo dato che nella ripresa gli ospiti sono stati in grado in modo incredibile di pareggiare grazie al gol di Dion prima della rete del definitivo riscatto firmata da Mouanga. Quando tutto sembrava perduto però ecco che al 96′, poco dopo l'errore dal dischetto di Alexis Sanchez, il giovane 18enne Mughe segna il gol che manda le due squadre ai tempi supplementari sul punteggio di 2-2.

Al Velodrome la tensione era però tanta poiché è sembrato subito evidente che la brillantezza, la tenacia e la forza del Marsiglia visti contro il PSG, non erano per nulla paragonabili a ciò che stavano vedendo in campo. Nei tempi supplementari il risultato però non si è sbloccato e così le due squadre si sono giocate la qualificazione ai calci di rigore. Anche in questo caso l'Annecy non è stato per nulla facile da battere e non ha mollato un attimo tanto che le due compagini si sono giocate il passaggio del turno in semifinale dopo ben 16 rigori calciati.

Alla fine a sorridere sono proprio gli ospiti che grazie all'errore decisivo di Balerdi possono festeggiare una clamorosa qualificazione insieme a Nantes, Tolosa e Lione che poco prima avevano battuto altre 2 squadre di Ligue 2: Grenoble e Rodez più il Lens. Entusiasmo alle stelle per Annecy che nell'ultimo turno di campionato aveva addirittura perso 5-1 contro il Sochaux presentandosi a questa sfida con il morale davvero a pezzi. E invece la prova di carattere dei ragazzi di Laurent Guyot guidati da bomber Dion, sono stati in grado di compiere un'impresa davvero spettacolare. L'Annecy è la prima squadra a non giocare in Ligue 1 ad eliminare il Marsiglia al Velodrome nella Coppa di Francia dopo Angers (sempre in Ligue 2) nei sedicesimi di finale dell'edizione 2004/05.