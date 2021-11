“Disastro Italia”: gli inglesi sfottono gli Azzurri per il mancato accesso diretto ai Mondiali 2022 L’Italia dovrà disputare i play-off per prendersi la qualificazione ai Mondiali del 2022: i tabloid inglesi hanno enfatizzato il pareggio in casa dell’Irlanda del Nord degli Azzurri.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande amarezza per la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali del 2022. Gli Azzurri di Roberto Mancini non sono riusciti a vincere in Irlanda del Nord e non sono andati oltre lo 0-0 a Belfast: con questo risultato i campioni d'Europa in carica non hanno conquistato il biglietto per il Qatar e dovranno conquistarsi uno degli ultimi tre posti nei play-off della prossima primavera.

Il tabloid britannico Daily Mail ha titolato "Disastro Italia" e ha commentato così il pareggio azzurro per 0-0 a Belfast: "Quattro anni dopo aver sofferto il crepacuore nei play-off per mano della Svezia – e quattro mesi dopo aver battuto l'Inghilterra nella finale di Euro 2020 – gli italiani hanno ceduto il primo posto nel Gruppo C alla Svizzera, che si è qualificata con una vittoria in casa contro la Bulgaria".

Il giornale diretto da Geordie Greig ha aperto così il resoconto sul match del Windsor Park: "L'Italia dovrà raggiungere il Qatar a sue spese dopo che i campioni d'Europa sono stati ancora una volta condannati alla lotteria degli spareggi per i Mondiali in una notte difficile a Belfast".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche un altro noto tabloid d'Oltremanica come il The Sun, che ha aperto con un ironico "Mamma mia". Il secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo ha raccontato così la brutta serata degli Azzurri in Irlanda del Nord: "L'Italia affronterà uno spareggio da incubo per la Coppa del Mondo per non essere riuscita a qualificarsi automaticamente per il Qatar 2022. A quattro anni dal momento più buio, per gli Azzurri potrebbe succedere di nuovo. […] Sembravano essere rinati sotto la guida di Roberto Mancini, che a luglio aveva portato gli Azzurri a vincere EURO 2020, ma potrebbero mancare ancora una volta il massimo torneo di calcio".

Ancora una volta la critica inglese, così come tanti nel nostro paese, non aspettava altro che un passo falso dell'Italia per infierire su un momento non felice per la selezione azzurra: adesso si guarda già a fine marzo per non fallire l'appuntamento mondiale per la seconda volta di fila.