Disastro Coubis contro il Chelsea, autogol ed espulsione in 18 minuti: il Milan affonda a Londra

La trasferta di Londra è stata amarissima per il Milan che torna a casa con la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea: l'amichevole di lusso non ha sorriso ai rossoneri che sono stati spazzati via dagli inglesi, vincitori dell'ultima Conference League e anche del Mondiale per Club nella finale contro il PSG. A rendere ancora più complicata la situazione c'è stata anche la prestazione da dimenticare di Andrei Coubis, capitano del Milan Futuro che Massimiliano Allegri ha voluto provare in prima squadra.

Il giovane difensore però è andato in difficoltà: dopo cinque minuti di gioco ha segnato un autogol che ha sbloccato la partita e al 18′ è stato espulso con un rosso diretto per DOGSO, costringendo la sua squadra a giocare il resto della gara in inferiorità numerica.

Pesante sconfitta per il Milan nell'amichevole contro il Chelsea

Fortunatamente in palio non c'era nulla perché è soltanto calcio d'estate, ma il Milan non è riuscito a evitare il capitombolo in casa del Chelsea: gli inglesi cominceranno il cammino in Premier League tra una settimana e si sono regalati la vittoria contro i rossoneri per chiudere la loro preparazione estiva. Joao Pedro, la doppietta di Delap e l'autogol di Coubis hanno scritto il 4-1 finale, intervallato solo dal gol di Fofana a metà della ripresa che comunque non ha cambiato le sorti della partita. La squadra di Allegri ha sofferto per tutto il secondo tempo, dove la stanchezza si è fatta sentire anche a causa dell'inferiorità numerica.

A rovinare tutto ci sono stati anche l'autogol e l'espulsione del giovane difensore che alle spalle ha già tanta esperienza con il Milan Futuro. Al 5′ ha segnato un autogol, ma poi al 18′ ha concluso il suo disastro con un'espulsione per un fallo da ultimo uomo su Joao Pedro che lo ha condannato. È stato un bruttissimo pomeriggio per Coubis che a 21 anni sta cercando di farsi strada nel mondo dei grandi, appoggiato anche da Allegri.