Dimarco va a chiedere a Tonali se è rigore e ride: il momento di Italia-Israele che è sfuggito a tutti Dimarco è andato a chiedere a Tonali se fosse fallo da rigore su di lui ed è scoppiato a ridere: il momento di Italia-Israele che è sfuggito a molti.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia è passata in vantaggio contro Israele con un calcio di rigore di Mateo Retegui poco prima dell'intervallo. A procurarsi il penalty è stato Sandro Tonali e Federico Dimarco, dopo il fischio dell'arbitro, è andato a chiedere al compagno se fosse fallo da rigore quello che aveva appena subito: il laterale azzurro è scoppiato a ridere, con il numero 8 dolorante per il pestone subito da Peretz. Il momento della partita degli Azzurri che è sfuggito a molti.

Il centrocampista azzurro è stato uno dei più vivaci del primo tempo e ha sfiorato anche il gol in un'occasione: sul finire della prima frazione ha ricevuto al limite e, dopo aver superato il diretto avversario, un pestone ha fermato la sua corsa. Per l'arbitro non ci sono dubbi e così è arrivata la rete del vantaggio.

Dimarco va a chiedere a Tonali se è rigore e scoppia a ridere

Peretz stende Tonali in area di rigore con un pestone e l'arbitro spagnolo de Burgos non ha dubbi: indica il dischetto. Mentre gli israeliani protestano Dimarco va a chiedere al compagno di Nazionale se è davvero calcio di rigore e scoppia a ridere.

Dagli undici metri si è presentato Mateo Retegui, che ha piazzato la palla all'incrocio dei pali e ha portato in vantaggio l'Italia: Glazer dopo aver effettuato un paio di miracoli non ha potuto fare nulla sulla conclusione del centravanti della Nazionale.

L'Italia si sblocca e vince: Azzurri sempre primi

Da quel momento la gara si è sbloccata dopo i tanti errori in conclusione e gli Azzurri sono riusciti a vincere una partita importante ai fini della classifica del girone di Nations League. Nella fase iniziale del match c'erano state diverse difficoltà nella fase di finalizzazione.

Nella ripresa la Nazionale è parsa più sbarazzina negli ultimi 16 metri e con la doppietta di Di Lorenzo e gol di Frattesi ha chiuso i giochi: ora testa alla pausa di novembre, quando la selezionen di Spalletti se la vedrà con Belgio e Francia per decidere chi andrà agli ottavi.