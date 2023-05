Dimarco trova uno striscione minaccioso sotto casa: è costretto a scusarsi con i tifosi del Milan Dimarco dopo la qualificazione dell’Inter alla finale di Champions si era scatenato partecipando ai cori contro il Milan. Striscione intimidatorio sotto la sua abitazione.

A cura di Marco Beltrami

Federico Dimarco ha vestito i panni dell'ultrà dopo che l'Inter si è qualificata per la finale di Champions, estromettendo il Milan. L'esterno di Inzaghi protagonista di una stagione in crescendo si è scatenato subito dopo il fischio finale, con tanto di microfono, partecipando alle celebrazioni della sua curva. In preda ad una gioia incontenibile, il calciatore che sin da bambino è un tifoso nerazzurro, si è lasciato andare anche ad alcuni cori contro il Milan. Una situazione che ha avuto uno strascico polemico.

Mentre i calciatori rossoneri uscivano dal campo amareggiati per il ko nel derby, il laterale si univa alla festa dei tifosi sotto la nord trascinando il popolo interista. La sua voce è rimbombata all'interno di tutto l'impianto grazie agli altoparlanti, e si sono sentiti chiaramente i riferimenti agli sconfitti nei suoi cori. Ed ecco allora il "Chi non salta è rossonero…", seguito poi da un "milanista chiacchierone".

Un coro questo che a quanto pare, per un accordo tra le due tifoserie milanesi, la curva nord non cantava più alla curva sud. Idolo dei sostenitori dell'Inter, Dimarco è finito inevitabilmente nel mirino di quelli del Milan che hanno visto nella sua esultanza una mancanza di rispetto ai propri colori, e appunto al patto sui cori di cui però lui non era a conoscenza.

Messaggio intimidatorio per Dimarco dopo il derby

Le cose hanno preso una brutta piega a giudicare dallo striscione apparso sotto la sua abitazione dal contenuto fortemente intimidatorio. Le parole non hanno bisogno di commenti, e sono un avvertimento pesante al calciatore: "Dimarco pensa a giocare o la lingua te la facciamo ingoiare".

Le scuse di Dimarco ai tifosi del Milan

Atmosfera molto tesa dunque a Milano, con Federico Dimarco che è stato costretto a scusarsi pubblicamente per il post-partita del derby di Champions tra Inter e Milan. Il calciatore ha utilizzato una sua storia di Instagram per fare un passo indietro nei confronti dei sostenitori rossoneri: "Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi".