Dimarco non guarda i minuti finali di Inter-Juve per la tensione: un giocatore con l’animo da tifoso Dimarco, autore del gol che ha regalato all’Inter la vittoria sulla Juve e la qualificazione alla finale di Coppa Italia, non riesce a guardare i minuti finali della gara di San Siro: è divorato dalla tensione.

A cura di Vito Lamorte

Federico Dimarco è stato il match winner del derby d'Italia di Coppa Italia. L'esterno nerazzurro ha firmato la rete che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di battere la Juventus e di qualificarsi per la finale del torneo nazionale per il secondo anno di fila.

Una serata memorabile per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile interista e di fede nerazzurra da sempre. Lui stesso nel post- partita a Mediaset ha fatto trasparire tutta la sua gioia: "Sono emozioni che mi porterò dietro per sempre, ma al di là del gol sono contento di aver raggiunto la finale".

Il numero 32 ha segnato il gol numero cinque della sua stagione e ha giocato la solita partita fatta di grande sostanza, intelligenza tattica e ha contribuito col suo mancino ad alzare la qualità del gioco nerazzurro in diversi momenti della sfida.

Leggi anche Chi va in finale tra Juve e Inter con la nuova regola del gol in trasferta: risultati e combinazioni

Dimarco ha confessato di aver avuto problemi fisici nell'ultimo periodo e questi hanno influito non poco sulle sue prestazioni: "Ho fatto un mese e mezzo in cui ho giocato con la pubalgia, un periodo in cui non ce la facevo più. Ho cercato di recuperare la condizione prima possibile. Ora sto bene al 100%, sono pronto per questo finale di stagione".

Il calciatore dell'Inter è stato protagonista di un episodio che non tutti hanno colto nei minuti finali della sfida di San Siro contro la Juve: per la troppa tensione Dimarco non ha guardato gli ultimi minuti della partita ed è rimasto girato di spalle al campo con un asciugamano sul volto. Una reazione da vero interista.

Lo stesso autore del gol qualificazione a spiegare il motivo di quel suo comportamento nell’intervista post-gara a Canale 5: “In queste partite non si sa mai, può succedere di tutto fino all’ultimo. Ecco perché ho proferito non guardare”.

Dopo la rete in Supercoppa al Milan è arrivata anche quella alla Juventus ma Federico Dimarco guarda già al futuro: "Speriamo che il più importante sia il prossimo…".