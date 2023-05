Diffidati Milan-Inter in Champions League, il regolamento di semifinali e finale Il regolamento della Uefa è molto chiaro al riguardo al conteggio delle ammonizioni e delle eventuali sanzioni, la norma in questione è l’articolo 52 della disciplina Uefa “yellow and red cards”.

Il regolamento delle semifinali e delle finali di Champions League.

Milan–Inter è l'andata della semifinale di Champions League. Le squadre di Pioli e Inzaghi la giocheranno senza ansie da cartellino giallo: né l'una né l'altra, infatti, hanno calciatori in diffida e a rischio squalifica. Il regolamento al riguardo è molto chiaro, sono due le fasi durante le quali nel corso della competizione scatta il beneficio delle ammonizioni azzerate: al termine dei playoff, che completano la griglia delle squadre qualificate alla fase ai gironi; alla conclusione dei quarti di finale.

Un sospiro di sollievo per i rossoneri, che nel ritorno al "Maradona" contro il Napoli avevano ben cinque calciatori in bilico (Ballo Touré, Calabria, Krunic, Tomori, Tonali) e per i nerazzurri che in occasione della sfida con il Benfica ne contavano quattro (Dzeko, Lautaro Martinez, Bastoni e Dimarco). La norma in questione è l'articolo 52 della disciplina Uefa "yellow and red cards" che al punto 4 fa riferimento proprio alla situazione specifica.

Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni si estinguono al termine degli spareggi. Il conteggio quindi riparte da zero dalla fase a gironi. Inoltre tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate fino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale.

Cosa succede in semifinale con la conta dei cartellini gialli.

La domanda sorge spontanea, si può essere squalificati per la finale? Sì ma solo in un caso specifico. Il riferimento è al punto 2 dell'articolo 52 che specifica come lo stop per somma di ammonizioni possa essere inflitto al terzo cartellino giallo nonché a seguito di ogni successiva ammonizione dispari. Il numero delle sfide di semifinale (due) esclude di fatto la possibilità che un calciatore sia escluso per questioni disciplinari dalla finale a meno che non sia espulso (lo precisa il punto 4 dell'articolo 52) con un cartellino rosso (che sia diretto o somma di gialli nell'arco di una stessa gara).

Cosa succede al termine della stagione della Coppe? Lo chiarisce il punto 5 dell'articolo 52: sia le ammonizioni, sia la conta dei cartellini raccolti dai calciatori nelle varie competizioni Uefa per club (Europa League e Conference oltre alla Champions) sono azzerate al termine dell'edizione dei trofei.