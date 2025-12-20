Diego Simeone sente una domanda su Alcaraz e Ferrero e spiazza tutti: “Già sto diventando pelato”

Diego Simeone è stato messo di fronte in conferenza a una scelta importante: rispondere a una domanda di calcio o a una di tennis? Non ci ha pensato su due volte il Cholo che, invece di dire la sua sul match tra l’Atletico Madrid e il Girona, ha preferito “distrarsi”. Quando è arrivato però il quesito su uno degli argomenti più caldi del momento, ovvero la separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico coach Juan Carlos Ferrero, ecco il passo indietro.

Diego Simeone e la domanda sul tennis

“Quella che non è di calcio”. Così un convinto Simeone ha cercato di cambiare discorso. Ecco la domanda: "L’altro giorno abbiamo saputo che Ferrero e Alcaraz si sono separati. Dico, è di tennis. Ti abbiamo visto molte volte al Mutua. Ti piace il tennis. Immagino che tu sia al corrente della notizia. Non so se ti colpisce una separazione del genere dopo che hanno vinto praticamente tutto in un anno. Nel calcio una cosa così sarebbe impensabile, no?".

Il dietrofront di Simeone, vuole parlare di calcio

Il Cholo, che in passato ha spesso approfittato delle soste per andare a vedere i match dal vivo a Madrid, ha preferito evitare: “Fammi una domanda di calcio, dai”. Parole che hanno fatto sorridere tutti i presenti, che non si aspettavano di certo un repentino dietrofront. D’altronde l’allenatore argentino ha già il suo bel da fare con lo stress del calcio e non vuole inserirsi anche nel discorso sul tennis, e in particolare su quello non giocato dopo le polemiche innescate dal divorzio più clamoroso di Spagna. Un concetto ribadito poi dopo con una battuta: “Ormai ho già la testa pelata”.

Non si aspettava però proprio questo quesito tennistico l’allenatore dei Colchoneros, che probabilmente non si è voluto unire al dibattito su questo argomento. Una scena simpatica con Diego Simeone che è rimasto sul pallone, su cui pensa di avere sicuramente più contezza. Qual è il motivo che ha portato alla rottura tra i due, che hanno condiviso la bellezza di sette stagioni, sei titoli Slam e 24 tornei ATP? Innanzitutto questioni di carattere contrattuale, con divergenze sulla durata e sulle modalità del rinnovo. Inoltre si è parlato anche delle possibili divergenze tra il coach e il papà del giocatore, che avrebbe voluto portare il ragazzo nell’accademia “Carlos Alcaraz Tennis Academy” da lui gestita.