Diego Costa scaraventa a terra la giocatrice del Chelsea in allenamento: i compagni restano allibiti

Diego Costa non ha perso la sua tempra, neanche adesso che a 37 anni si trova senza squadra: la voglia di giocare a calcio c'è ancora e prende ogni occasione con il massimo della serietà, anche le partite di beneficenza. Ha fatto molto discutere il fallo che ha commesso su Gemma Davison, ex attaccante del Chelsea che durante l'allenamento prima del match tra Legends è stata praticamente travolta dalla furia del brasiliano.

Le due squadre stavano ultimando i preparativi prima della gara che si è tenuta una settimana fa a Stamfrod Bridge ma l'attaccante ha rischiato di farsi male quando Diego Costa l'ha scaraventata a terra con una spallata, un fallo che avrebbe meritato un cartellino giallo. Gli altri partecipanti alla sfida hanno assistito alla scena e sono rimasti senza parole, a cominciare da John Terry che ha telefonato anche a Davison per chiederle se fosse tutto ok.

Il brutto fallo di Diego Costa su Gemma Davison

Chelsea e Liverpool Legends si sono affrontate una settimana fa a Londra nella classica partita di beneficenza tra vecchie glorie. C'erano anche alcune giocatrici passate per le due squadre femminili e una di loro ha rischiato di non prendere parte all'evento dopo essersi scontrata in allenamento con Diego Costa. Un video ha ripreso tutto ciò che è accaduto sul campo di allenamento: il brasiliano è partito per recuperare il pallone e con un contrasto forte ha gettato a terra Gemma Davison. Con una spallata la calciatrice è caduta, ma per fortuna si è rialzata indenne.

L'ex Chelsea non fa eccezioni, neanche quando si tratta di un allenamento, e ha lasciato senza parole tutte le altre persone che erano al campo. Terry ha ulato subito che era un intervento da ammonizione, ma poi in un video pubblicato sui social ha raccontato di aver telefonato personalmente a Davison per capire le sue condizioni: "Questo è Diego in poche parole, semplicemente non gliene frega un c***o". La calciatrice non ha avuto nessun problema e alla fine ha stretto anche la mano al brasiliano, dimenticando l'accaduto.