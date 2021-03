Il Foggia ha comunicato tramite una nota ufficiale, che nella giornata di oggi sono state riscontrate ben 10 positività al Covid-19. Sono tutti calciatori i membri del gruppo squadra a cui è stato è riscontrato il contagio. Quest'ultimi sono stati posti in isolamento fiduciario ma nel frattempo resta a serio rischio lo svolgimento della sfida del campionato di Serie C contro il Palermo in programma il prossimo sabato 29 marzo alle ore 21. Questo il comunicato del club pugliese pubblicato sui canali ufficiali della società rossonera:

"Il Calcio Foggia 1920 comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di dieci calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti, che consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività".

La sfida contro i rosanero dunque è a serio rischio per il considerevole numero di contagiati all'interno della squadra pugliese. Il Foggia in questo momento si trova al sesto posto con 47 punti mentre il Palermo è fermo al decimo con 39 lunghezze ma con 2 partite in meno rispetto alla squadra pugliese.

Proprio il club rosanero, lo scorso 11 novembre 2020, giocò il derby contro il Catania con una squadra decimata dal Coronavirus con soli 11 giocatori disponibili riuscendo comunque a pareggiare 1-1 con gol di Kanoute e di Pecorino per gli ospiti. Ora saranno i vertici della Lega Pro a decidere se disputare o meno la sfida tra il Foggia e il Palermo dopo questo alto numero di positività al Covid-19 riscontrate nel club pugliese.