Di Maria in lacrime durante l’intervista quando ricorda le critiche ricevute: “Mi hanno ucciso” Angel Di Maria interrompe l’intervista e scoppia in lacrime quando gli ricordano delle critiche ricevute dal Fideo in Argentina. L’ex Juventus spiega i momenti di sofferenza condivisi con la famiglia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Angel Di Maria è reduce da una stagione altalenante con la maglia della Juventus. L'attaccante argentino dopo essere stato svincolato dal PSG è stato ingaggiato dai bianconeri a parametro zero nemmeno un anno fa prima di ritrovarsi al punto di partenza poiché la Vecchia Signora ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il giocatore voleva anche restare ma la nuova era dei bianconeri impone il contenimento di un certo tipo di stipendi e quello di Di Maria era sicuramente non alla portata.

Il giocatore chiaramente è uno dei pezzi pregiati sul mercato ma pare proprio che voglia chiudere la carriera in Europa giocando col Benfica, la sua vecchia squadra capace di lanciarlo nel grande calcio. Nel frattempo il giocatore si è raccontato nelle ultime ore nel corso di un'intervista rilasciata a Sofi Martinez, giornalista della tv argentina e di ESPN. Una chiacchierata in cui si è parlato dei momenti trascorsi da Di Maria nel corso della sua carriera e che ha toccato anche argomenti emotivamente pesanti e delicati che hanno fatto crollare in lacrime il giocatore davanti alle telecamere.

Il giocatore è stato molto criticato, non soltanto alla Juventus dove una parte della tifoseria, che specie nella prima parte di stagione aveva puntato il dito contro il Fideo per il suo rendimento non proprio esaltante, ma anche in Argentina. Prima di vincere Mondiali e Copa America c'erano state molte critiche feroci nei confronti della Seleccion per via dei risultati poco soddisfacenti che arrivavano tra eliminazioni Mondiali e proprio in Copa America.

"Mia madre mi ha detto: ‘perché continui a soffrire (per quanto riguarda le critiche)?' E alla fine, un giorno tutto è finito per cambiare e io ho regalato loro la gioia più grande: essere campione del mondo con la nazionale argentina". Di Maria ha raccontato proprio quel periodo in cui anche lui era finito nel calderone ricevendo profonde e aspre critiche.

Il giocatore non si è risparmiato e ha raccontato la sofferenza di quei mesi durissimi da sopportare, anche perché condivisi con la famiglia: "Le critiche che mi hanno ferito di più non sono arrivate attraverso lo sport – ha spiegato – La mia famiglia le ha ascoltate tutte e quelle cose mi hanno ucciso perché soffrivo a causa di poche persone". In quel preciso istante Di Maria interrompe l'intervista, si mette le mani sul volto e dai suoi occhi iniziano a scendere le lacrime. È ancora una ferita aperta e lui lo sa.

La giornalista si ferma per rispettare quel momento e attende il momento in cui Di Maria sia di nuovo in grado di rispondere. A quel punto il Fideo riprende a parlare e conclude: "La finale è stata l'unica partita della mia carriera che non ho chiesto, ho ringraziato per il momento che stavo per vivere – ha aggiunto ricordando come in quegli attimi siano andati via tutti i momenti negativi – Mentre ringraziavo è scesa qualche lacrima e ha parlato anche Leo (Messi). Non è stato come in Coppa America, è stato più diretto…"