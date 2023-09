Di Maria dopo la Juve ha scelto il Benfica a scatola chiusa: “Non ha voluto sapere il suo stipendio” La scelta di cuore di Di Maria dopo l’addio alla Juventus. A scelto di tornare al Benfica senza nemmeno conoscere il suo stipendio: “Ha firmato senza sapere l’ingaggio”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Angel Di Maria era arrivato alla Juventus l'estate scorsa con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni dei bianconeri con Max Allegri in panchina. Il contemporaneo acquisto anche di Pogba aveva portato alle stelle la candidatura della Vecchia Signora come una delle squadre favorite per la conquista di Scudetto e un buon riscontro in Champions. Tutto si è poi sgretolato con l'avvento delle varie inchieste giudiziarie che hanno inevitabilmente destabilizzato l'ambiente e il gruppo che dopo una sola stagione è cambiato drasticamente.

El Fideo infatti, nonostante un contratto firmato per un anno, aveva tutta l'intenzione di restare alla Juventus ma proprio a seguito dei mancati introiti Champions e di uno stipendio pari a 7,5 milioni che dunque non era in linea con le nuove strategie della Juventus, l'argentino è andato via. La società non ha rinnovato il suo contratto lasciandolo svincolato. In un momento importante per la sua carriera, Di Maria ha così deciso di fare una scelta di cuore facendo ritorno al Benfica. Ma a scatola chiusa: "Non ha voluto sapere il suo stipendio".

L’esultanza di Di Maria dopo un gol al Porto.

A rivelare i dettagli della sua scelta è stato Manuel Rui Costa. Il presidente del Benfica si è espresso sulla trattativa che ha portato all'acquisto del giocatore tornato nel club portoghese dopo l'esperienza avuta dal 2007 al 2010 prima dell'arrivo al Real Madrid. “Di María ha firmato un contratto un mese prima di andare al Benfica – ha detto Rui Costa facendo capire che dunque gli era già stato comunicato dalla Juventus l'intenzione di non rinnovare il contratto – Non ha voluto sentire altro quando ha saputo che il Benfica voleva ingaggiarlo".

Leggi anche Squalifica ridotta ad Andrea Agnelli per le manovre stipendi della Juve: sconto da 16 a 10 mesi

A questo punto però Rui Costa svela anche altri dettagli relativi al suo trasferimento. Alcuni anche sorprendenti. Il giocatore avrebbe dunque accettato a scatola chiusa la disponibilità del Benfica di riaccoglierlo in squadra. "Lo stipendio di Di María non supera il tetto massimo, è arrivato senza alcun bonus alla firma, con uno stipendio che non supera il tetto – ha spiegato ancora – Di María non ha voluto sapere quale sarebbe stato il suo stipendio, non ha chiesto nemmeno un altro euro. Mi ha detto: ‘Voglio davvero giocare ancora nel Benfica' per ogni euro che mi darai".