Di Maio svela cos’è successo in campo tra San Marino e Danimarca: “Pensavate di fare la scampagnata” Il difensore di San Marino, Roberto Di Maio, ha raccontato i reali motivi del caos in campo nel match di qualificazione agli Europei contro la Danimarca. Nervi tesi soprattutto con Hojlund: “Pensavate di fare una scampagnata qui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

San Marino-Danimarca rimarrà per sempre nella storia. Non tanto per l'ennesima sconfitta della Nazionale del Monte Titano ultima nel ranking Uefa, quanto per l'impresa sfiorata contro Eriksen e compagni. Il risultato di 1-2 che ha permesso agli scandinavi di guadagnarsi tre punti per la corsa agli Europei non ha cancellato la gioia per il gol di San Marino tornato a segnare dopo due anni. Non accadeva infatti da settembre 2021 contro la Polonia. Una rete, quella di Alessandro Golinucci, per l’occasione capitano, che ha già fatto storia.

Peccato per gli episodi che hanno caratterizzato il finale di partita e che hanno visto il difensore Roberto Di Mario intervenire con una ginocchiata sulla schiena di Hojlund. Un gesto, così come altri lamentati dai danesi poi a fine partita, che non è piaciuto allo stesso attaccante del Manchester United ex Atalanta: "Mi hanno preso di mira e capendo l'italiano li sentivo dire che avevano avuto l'idea di farmi male". Immediata la replica sui social dell'ex difensore della Nocerina oggi al Cosmos: "Mi sarebbe piaciuto vederti 15 anni fa quando a calcio giocavano solo gli uomini veri! Sei stato una delusione". A Cronache di Spogliatoio lo stesso Di Mario ha poi spiegato: "Siete venuti a San Marino pensando di fare una scampagnata".

"A Højlund e Kjær dico una cosa: siete venuti a San Marino pensando di fare una scampagnata – ha detto il difensore 41enne di San Marino – Dopo il secondo gol, Højlund si è messo il dito al naso per dirci di stare zitti. La maggior parte dei ragazzi che lo marcavano lavora 8 ore al giorno in azienda". Il centrale manda un messaggio ai danesi e a tutti coloro i quali non capivano cosa fosse successo: "Pensavano di passeggiare, invece hanno trovato una squadra attrezzata che li ha messi in difficoltà, rischiando di pareggiare – spiega – Io ho fatto un intervento duro per farmi sentire perché qualcuno stava facendo un po’ lo stupido".

Di Maio ha spiegato di essere rimasto felice della prova della sua nazionale: "Ho visto giocatori di Tottenham e Manchester United impauriti da San Marino – aggiunge ancora – Ma cosa pensavano, che ci scansassimo per far vincere a Højlund il premio di capocannoniere delle qualificazioni? Abbiamo accolto i danesi con un village dedicato e iniziative per i loro 400 tifosi". Il difensore centrale esperto e con un passato in diverse squadre italiane ha proseguito: "Højlund ha 20 anni in meno di me e gli auguro il meglio, davvero – conclude – Ma se come dice Kjær, qualcuno ha minacciato di far male in campo i danesi, chiedo scusa a nome dei miei compagni perché è quanto di più distante dalla nostra mentalità".