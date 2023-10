Hojlund picchiato dai calciatori di San Marino: “Capisco l’italiano e ho sentito cosa dicevano” Durante San Marino-Danimarca per le qualificazioni europee, l’ex Atalanta oggi al Manchester, Rasmus Hojlund è stato oggetto di reiterati interventi duri: “Conosco l’italiano, dicevano che volevano farmi male”. Anche Kjaer durissimo nel post match: “Volevo tradurre ciò che dicevano ma l’arbitro non ha voluto”

A cura di Alessio Pediglieri

Tra le tante gare disputate per l'ultimo turno di qualificazione a Euro 2024, martedì sera è andata in scena anche San Marino-Danimarca, match valido per il Gruppo H dove i danesi veleggiano appaiati in testa alla classifica insieme alla Slovenia. Mattatore di serata, Rasmus Hojlund autore di uno dei due gol del successo che a fine match ha però denunciato un "trattamento speciale" riservatogli dai giocatori sanmarinesi.

L'ex stellina dell'Atalanta, ceduta a peso d'oro in estate al Manchester United, è stato schierato al centro dell'attacco danese dando dimostrazione del proprio fiuto del gol che ha aperto le marcature al 42′ del primo tempo, sbloccando un match che non è stato per nulla facile da risolvere per la squadra allenata da Hjulmand e risolta solamente nella ripresa col raddoppio decisivo di Pulsen al 70′.

Ma più che il successo faticoso della Danimarca contro il piccolo San Marino è stato tutt'altro a catalizzare l'attenzione generale, ovverosia i tanti durissimi contrasti e interventi che Hojlund ha ricevuto dai giocatori avversari, tanto da affermare nel post gara di essere stato "preso di mira". Rimasto in campo fino al 90′, ha di fatto subito falli ripetuti e mirati nei propri confronti.

A sostenere la tesi di Hojlund, oltre alle immagini della partita dove si vede colpito duramente, resta anche il fatto di aver militato nel nostro campionato con la maglia dell'Atalanta. La stagione trascorsa a Bergamo è stata utile infatti per prendere confidenza anche con la nostra lingua e così, contro San Marino ha potuto capire ciò che si dicevano i giocatori avversari: "Mi hanno letteralmente preso di mira oggi, come si può vedere alla fine della partita. Capisco l'italiano e li sentivo dire che avevano avuto l'idea di farmi male. Dalle immagini si vede che aveva solo un'idea in mente e il solo cartellino giallo è uno scherzo".

Di fatto, le immagini parlano chiaro quando all'89' Hojlund viene colpito rudemente alla schiena da una ginocchiata diretta che lo sbatte a terra dolorante. Una cattiveria mirata a fargli davvero male: Hojlund ha avuto già problemi alla schiena e quel colpo lo ha messo KO con conseguenze che sarebbero potute essere più gravi di una semplice dura botta.

Argomento che è stato trattato anche dal capitano della nazionale danese, Simon Kjaer che ha rivelato come tutta la squadra si sia lamentata con gli arbitri dell'atteggiamento in campo di San Marino, in particolare proprio su Hojlund: "Certo, iniziamo a lamentarci in campo" ha spiegato il milanista a Tv2 Sport "ma l'arbitro inizia ad arrabbiarsi con noi perché stiamo discutendo. Alla fine c'è un chiaro cartellino rosso su Hojlund perché è un fallo intenzionale al 100%".

Kjaer sull'argomento è categorico e riporta alla mente quanto accadde a Neymar, quando in un infortunio simile dopo un colpo ricevuto in Nazionale, rischiò tantissimo: "Rivedendolo credo sia una situazione che richiami ciò che accadde a Neymar in cui si prese una ginocchiata sulla spina dorsale, rischiando di rompersi la schiena. È pericoloso e c'erano tre arbitri proprio accanto ma non sono intervenuti. Io ho sentito le parole dei giocatori, volevo tradurle – ha poi concluso il difensore che gioca nel Milan – ma l'arbitro ha fissato per terra senza ascoltarmi. Bastava poi rivedere l'azione al VAR: fallo intenzionale al 100%"