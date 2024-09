Di Canio dà 3 a Lukaku e lascia perplesso lo studio: “Dite che sono matti al Bayern?”

video suggerito

È bastato un assist e un gol per Romelu Lukaku in Cagliari-Napoli per far cambiare idea a Paolo Di Canio sul centravanti? L'ex calciatore e opinionista ancora una volta ha ribadito quella che è la sua opinione sul belga, andando controcorrente rispetto ai suoi compagni di viaggio negli studi di Sky Sport che non hanno nascosto anche il sorriso, restando perplessi. Per rinforzare la sua teoria ha tirato in ballo il Bayern che ha preferito non prenderlo a zero.

Di Canio su Lukaku dopo Cagliari Napoli, bocciatura e voto basso

Di Canio infatti nel suo intervento sulla questione al Club si è mostrato consapevole di essere una voce fuori dal coro dopo la prestazione del belga alla Unipol Arena. L'ex di Lazio, Juve, Milan, Napoli e West Ham ha dato un voto bassissimo a Lukaku, pur consapevole della sua capacità di rendere al massimo con Antonio Conte che lo ha fortemente voluto.

Questo il suo intervento: "Io osservo non guardo, dico cose non parlo. La prestazione quando fai l’assist che fai e segni a porta vuota, comunque è un assist e un gol e vinci 4-0. Prestazione in termini tecnici da tre se voi valutate, come valutate voi, Lukaku forte forte. Perciò lo valuto e lo apprezzo più alto io di valore, visto che quando lo valutavate". Una presa di posizione forte, con buona pace dei sorrisi di Caressa (che ha risposto "sto sentendo, non faccio valutazioni), Bergomi e Marchegiani.

Le parole di Di Canio su Lukaku, tira in ballo anche il Bayern Monaco

Estendendo il discorso, Di Canio affonda il colpo su Lukaku, guardando anche alle ultime stagioni. Tutto per giustificare la sua teoria nello studio: "Faccio notare Conte lo fa rendere. Non molto di più, lo fa rendere lui. Negli ultimi 4 anni non l’ha voluto nessuno. O dite che so matti al Bayern Monaco che comprano Kane a 100 milioni e lasciano lui a zero, che glielo davano gratis e ditegli che so matti, oppure in Inghilterra il Chelsea e altre squadre. Con Conte benissimo in questo campionato. Va benissimo, anche così se rimanesse non in fortissima, fa 16-18 gol. Li ha fatti con la Roma, bisogna vedere cosa sposta".

Insomma Di Canio che in passato ha definito Lukaku come un "panterone moscione", non sembra nutrire particolare fiducia in Lukaku anche se riconosce che con Conte e il Napoli potrebbe segnare parecchi gol: "L’anno scorso a Roma ha spostato zero. Sposterà perché dalla decima posizione è anche facile. Però un conto è arrivare settimi, un conto è arrivare lì vicino. Lui può essere una causa importante anche per i motivi che dicevate prima. Ti alleni settimanalmente, hai solo quell’obiettivo".