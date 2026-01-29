Di Canio critica Spalletti per l’esclusione di Yildiz: “La Juve non può permettersi queste scelte”

Paolo Di Canio non ha apprezzato le scelte di formazione fatte da Spalletti in occasione della partita contro il Monaco e a Sky ha espresso il suo punto di vista.

La Juventus ha pareggiato 0-0 in casa del Monaco nell'ultimo turno della League Phase della Champions League e giocherà i play-off: i bianconeri di Luciano Spalletti erano già sicuri del posto negli spareggi ma a far più discutere è stata la prestazione della Vecchia Signora allo Stade Louis II del Principato di Monaco.

A muovere la critica più dura nei confronti della Juve dopo il fischio finale è stato Paolo Di Canio, che nel salotto di Sky si è soffermato sull'esclusione di alcuni calciatori cardine come Yildiz e Locatelli: "Quando affronti le squadre in Europa, seppur in difficoltà hanno più forza e gamba di te. Il Monaco ha dei giocatori che negli spazi ti uccide. In questo momento la Juve non si può permettere di non mettere in campo alcuni giocatori fondamentali: le geometrie di Locatelli, gli strappi di Yildiz".

L'ex calciatore bianconero prosegue così il suo intervento: "Ma per necessità devi farlo però in un momento di crescita, in cui sono cresciuti tutti, non ti puoi permettere certe scelte perché Thuram non può fare il Locatelli, perdi tempi di gioco ed è un'altra Juve. L'interlocutore che hai davanti però non è una delle tredici squadre che sono sotto in campionato, ma il Monaco".

Spalletti e il turnover di Monaco: la Juve si inceppa

Spalletti per la partita contro i monegaschi ha puntato su un turnover importante, lasciando in panchina Di Gregorio, Cambiaso, Locatelli, Yildiz e David con Perin, Cabal, Koopmeiners, Miretti e Openda dal 1′. La Juve ha una nuova anima dal cambio in panchina ma basta poco perché il meccanismo si inceppi. E così è stato a Monaco.

La squadra bianconera non ha fatto vedere nulla di quanto apprezzato contro il Napoli e ha chiuso con zero tiri in porta. L'obiettivo di arrivare nella fascia alta dei play-off è stato centrato ma la prestazione di Monaco non entrerà nella storia del club bianconero.

Del Piero e le scelte di Spalletti: "Yildiz fuori? Credo che sia una mossa intelligente"

Rispetto a quanto affermato da Di Canio, Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha apprezzato le scelte fatte da Spalletti: "Yildiz fuori? Credo che sia una mossa intelligente, la leggo come dare l'opportunità a chi è fuori di fare minutaggio e di dimostrare in una gara di Champions. La partita di stasera è importante per arrivare testa di serie, dai riposo al giocatore più importante dal punto di vista creativo, che è Yildiz, che per avere lo spunto deve essere sempre al top fisicamente. Dare la giusta importanza a questa qualificazione: al di là di testa di serie o no, indipendentemente se si gioca la prima in casa o fuori, il pensiero è ‘noi andiamo in campo a giocarcela con tutti'. Cerca di costruire una squadra che sia forte qualsiasi evento capiti. Avrà una squadra più felice a fine partita se tutti fanno bene: accontenta chi è fuori e quelli dentro staranno buoni ancora per un po'".