Di Canio critica senza giri di parole la maglia del Milan contro la Lazio: "Ma che roba è?"

A cura di Vito Lamorte

Paolo Di Canio ha criticato senza giri di parole la maglia con cui il Milan è sceso in campo nella partita persa contro la Lazio: "Dalla pancia in su sembra la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la divisa del Portogallo. Ma che roba è? In questo momento di poca identità, dov'è la maglia rossonera? Giochi in casa! Capisco il marketing, la modernità, devi vendere la maglietta, però ci sono momenti e momenti… Ti presenti con questa divisa nel momento più delicato della stagione…".

Il club rossonero ha utilizzato la quarta maglia, firmata dallo sponsor tecnico Puma in collaborazione con Off-White, colorata di rosso, nero, verde e giallo a comporre la bandiera panafricana. Si tratta di un omaggio al "Black History Month e al potere dei sogni" con il numero 63 stampato nel colletto a ricordare l'anno in cui Cesare Maldini sollevò al cielo la prima Coppa dei Campioni del club e Martin Luther King per il celebre discorso "I have a dream" tenuto a Washington.

Di Canio critica Conceiçao: "Tatticamente è un disastro"

Il Milan ha perso la terza partita consecutiva e Paolo Di Canio non ha risparmiato critiche a Sergio Conceiçao: "Mi sembra impossibile che Conceiçao possa sistemare i problemi. I rapporti si sono deteriorati da subito, fin dai primi giorni. Guardate Joao Felix, in campo a prescindere anche se non rende. Questo crea enormi problemi agli altri. Poi è molto limitato Reijnders, lì in mezzo al campo. È una squadra molto fragile, che ha problemi anche nei rapporti. È una caduta libera totale, è molto difficile pensare che non continui questa caduta a meno che non si facciano scelte forti e coraggiose. L'ambiente e l'etica sono un disastro".

L'ex capitano della Lazio, che ha vestito la maglia del Milan per due stagioni (1994-1995 e 1995-1996), ha concluso così il suo pensiero sulla squadra rossonera: "Anche tatticamente è un disastro. Conceiçao non sta facendo nemmeno le mosse base a livello di tattica in difesa. C'è un problema grave nell'atteggiamento, soprattutto nella zona di sinistra con Theo e Leao che, veramente, a volte fanno delle scelte incredibili. Ognuno pensa per sé in questa squadra".