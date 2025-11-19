Deschamps porta in tribunale un giornalista che lo definì bugiardo: chiede un risarcimento fragoroso

Didier Deschamps sta vivendo l'ultima stagione della Francia. Dopo i Mondiali lascerà la panchina dei Bleus, con cui vivrà la quarta Coppa del Mondo da allenatore. La qualificazione l'ha conquistata in scioltezza e da adesso in poi si metterà a studiare le avversarie e seguirà i tanti giocatori convocabili. Nel mezzo vivrà anche una causa, indetta dal Tribunale di Parigi. Deschamps ha accusato un giornalista francese e lo ha portato in Tribunale per diffamazione. Il CT transalpino non pretende un risarcimento economico altissimo, anzi, ma un risarcimento simbolico insieme a un comunicato da far leggere in diretta radiofonica.

Riolo definì Deschamps un bugiardo sull'affaire Benzema

Da un Mondiale all'altro. Bisogna riavvolgere il nastro è tornare a quello del 2022, quando ci fu un addio fragoroso e improvviso da parte di Benzema. Il giornalista di RMC Daniel Riolo durante una diretta radiofonica definì Deschamps un ‘bugiardo' relativamente alla gestione dell'infortunio, che abbandonò la nazionale il giorno prima della gara d'esordio di Qatar 2022. Deschamps prese male quelle parole e giovedì 20 novembre Riolo comparirà davanti al tribunale penale di Parigi per diffamazione. L'allenatore francese, secondo quanto riporta L'Equipe, sarà in tribunale con il medico della nazionale e l'ufficiale responsabile della sicurezza della nazionale del 2022.

Deschamps chiede un euro di risarcimento, ma anche la lettura di un comunicato

L'ex calciatore della Juventus non chiede un reale risarcimento economico. Ne chiede uno simbolico: perché pretende un euro per danni morali, e fin qui viene alla mente il dollaro della scommessa di un famoso film. Ma non vuole solo un euro Deschamps da Riolo. Perché pretende che in diretta radiofonica su RMC il giornalista legga un comunicato con la decisione del tribunale: "Il Tribunale penale di Parigi ha condannato Daniel Riolo per aver rilasciato dichiarazioni diffamatorie nei confronti dell'allenatore". Il giornalista ritiene sproporzionata quest'azione legale. Il succo della decisione è semplice. Il tribunale di Parigi dovrà decidere se le dichiarazioni del giornalista rappresentano diffamazione o critica legittima.