Denilson torna in campo a 44 anni: giocherà per la ‘peggiore squadra del mondo’ Denilson all’età di 44 anni annuncia il suo ritorno in campo: il brasiliano torna in campo 12 anni dopo il suo ritiro e vestirà la maglia della ‘peggiore squadra del mondo’.

A cura di Vito Lamorte

Denílson de Oliveira Araújo, conosciuto da tutti semplicemente come Denílson, ha annunciato il suo ritorno in campo a 44 anni. La notizia è abbastanza clamorosa e da diverse ore stava rimbalzando in tutte le salse dal Brasile prima della conferma ufficiale da parte del diretto interessato e del club per il quale giocherà: una delle icone della Seleçao a cavallo tra i due secoli ha firmato un contratto con l'Ibis Sport Club, squadra brasiliana conosciuta come ‘la peggiore del mondo' , dodici anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo.

L'ex calciatore di San Paolo e Betis ha giocato 61 volte per la nazionale brasiliana tra il 1996 e il 2003, alzando anche la Coppa del Mondo nel 2002 in Corea e Giappone. Il suo trasferimento da 32 milioni di euro dal San Paolo al Real Betis nel 1998 lo aveva reso il giocatore più costoso del mondo per qualche tempo e a Siviglia lo avevano blindato con una clausola rescissoria di 450 milioni di euro.

Denilson aveva deciso di ritirarsi nel 2010 dopo aver giocato nella squadra greca di seconda divisione del Kavala e con la squadra vietnamita Hai Phong ma 12 anni ecco l'annuncio sul suo profilo Twitter: "Da oggi indosserò la maglia dell'Ibis!".

Il funambolico esterno offensivo stava trascorrendo il suo ritiro facendosi notare come opinionista sportivo e come personalità alle World Poker Series di Las Vegas, ma il richiamo del verde del campo da calcio ha prevalso sul verde del tavolo da poker.

Dodici anni dopo il suo ritiro, Denilson ripartirà nuovamente da un campo di calcio e lo farà dai meandri del calcio brasiliano con l'Ibis Sport Club.

Come già anticipato l'Ibis, è conosciuta come la "peggiore squadra del mondo" ma il soprannome è stato creato dallo stesso club, e si gioca la permanenza nel Campeonato Pernambucano (quarta divisione del calcio brasiliano).

"Il papà ha deciso di tornare al calcio dopo 12 anni", ha scritto Denilson sui suoi canali social. Vedremo se la scelta sua e della società aiuteranno l'Ibis a salvarsi.