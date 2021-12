Dembelè e le nozze segrete, l’ironia scatena i social: “Sarà arrivato in ritardo anche lì?” Il francese del Barcellona, famoso per i suoi continui ritardi agli allenamenti, si è sposato in gran segreto: molti non sapevano che fosse nemmeno fidanzato.

A cura di Alessio Pediglieri

Ousmane Dembelè si è sposato in Marocco con rito musulmano (Fonte: Twitter)

Quando si pronuncia il nome di Ousmane Dembelé a Barcellona tremano per l'ennesimo colpo di testa del giocatore francese, centrocampista in azulgrana e della nazionale francese che oramai ha legato a doppio filo la propria carriera con le costanti intemperanze che ne hanno caratterizzato anche la sua permanenza in Catalogna. Un'avventura costellata purtroppo anche di infiniti infortuni che ne hanno condizionato rendimento e fortune. Questa volta, però, si è superato e ha sorpreso tutti che sono rimasti esterrefatti dall'ultima trovata del numero 7 della squadra allenata da Xavi.

Dembelè è oramai una "garanzia" quando deve presentarsi agli allenamenti e tutti sono a conoscenza dei problemi che crea visto che di solito è in ritardo in modo quasi cronico, compulsivo, tanto che al di là delle multe e dei provvedimenti cui costringe il club, i suoi compagni non perdono l'occasione di scherzare con questa mancanza di puntualità. Tanto più adesso che il giocatore di origini maliane e senegalesi è volato in tutto segreto, in Marocco dove si è sposato all'insaputa di tutti. Un matrimonio che il calciatore francese ha celebrato di nascosto con una ragazza che nessuno sembrava conoscere.

Ousmane Dembele in azione: per lui in stagione, otto presenze e due assist

Ovviamente, il tutto è venuto alla luce tramite internet: twitter è stato il social network che ha portato ancora una volta alla luce l'indiscrezione postando le fotografie di un Dembelé emozionato, in rigoroso abito crema a fianco della sua splendida neo moglie. Tutti però, soprattutto il club e i suoi compagni di squadra sono caduti dal classico pero. Niente di sconvolgente in sé se non fosse che la maggior parte dello spogliatoio catalano non ne sapesse niente, nemmeno che Dembvelè si fosse fidanzato. Figuriamoci sposarci, visto che alle cene di squadra non si è sempre presentato da solo. E, invece, tutto si è svelato tramite i social.

Dembelé si è sposato ieri, con rito musulmano in Marocco accompagnato solo da alcuni amici intimi, tra cui il giocatore del Bayern Monaco, Dayot Upamecano, uno dei pochissimi a conoscere la verità sentimentale del ragazzo classe '97. Dopo aver appreso delle nozze, non sono mancate le ovvie ironie da parte di amici, conoscenti e semplici utenti che hanno inondato i social con commenti salaci sulle nozze di Dembelé: "Non sappiamo se è arrivato in ritardo ma speriamo che lo aiuti a concentrarsi di più con la testa"; "Spero che non fosse in ritardo per il suo matrimonio"; "OMG, Dembelé è un uomo sposato (e ha la mia età… )".

Dembelè ai tempi di Messi al Barcellona: il francese veste l’azulgrana dal 2017, prelevato dal Borussia Dortmund

Davanti alla sorprendente notizia il club blaugrana è rimasto comunque soddisfatto di quanto avvenuto perché una moglie potrebbe aiutare il ragazzo a mettere la testa a posto. Se poi, sia arrivato puntuale o meno alle proprie nozze non è dato a sapersi, ma dalle fotografie sembrerebbe che tutto sia filato liscio come l'olio.