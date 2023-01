Del Piero, Donnarumma e Blanco svelano la nuova maglia dell’Italia firmata Adidas: “Bellissima” Sono state presentate ufficialmente le nuove divise della Nazionale, dopo il cambio di sponsor tecnico che adesso è la Adidas. Le nuove maglie dell’Italia di calcio sono ispirate al marmo.

A cura di Alessio Morra

Dopo esattamente vent'anni c'è un nuovo sponsor tecnico per le Nazionali di calcio. La notizia è nota da diversi mesi. La Adidas ha sostituito Puma e dopo diverse indiscrezioni, foto rubate e foto spuntate sui social, è stata presentata ufficialmente la nuova maglia delle Nazionali di calcio dell'Italia. Maglie ispirate al marmo, elemento naturale, geografico e culturale che rappresenta il BelPaese. Nel video con cui è stata presentata ufficialmente la maglia sono presenti il portiere Gigio Donnarumma, il cantante Blanco e Alessandro Del Piero, leggenda del calcio nonché campione del mondo 2006.

Svelata ufficialmente oggi la nuova maglia che le nazionali indosseranno dal 2023. Adidas ha scelto un design ispirato al marmo, un elemento naturale, geografico e culturale che rappresenta l'Italia. La maglia ‘Home' quella azzurra riproduce in maniera integrata l'ispirazione al marmo sia sulla maglia che sui pantaloncini. Sulla maglia ufficiale sono stati anche inserite naturalmente le tre strisce distintive Adidas, una bordatura che ricrea i colori della bandiera e i dettagli del Tricolore sulle spalle. Ben presente anche il nuovo logo delle Nazionali.

Mentre la maglia ‘Away' è ancora molto più profondamente ispirata al marmo, che si vede meglio perché la base è chiara. Il colore predominante è ‘off-white'. E su di sé ha gli stessi richiami della prima. Le maglie sono tutte prodotte da materiali riciclati al 100%.

La nuova maglia ufficiale delle Nazionali di calcio dell'Italia è stata presentata con uno splendido video che è stato pubblicato sugli account social della Adidas e degli Azzurri. La voce narrante è quella di Del Piero, immenso numero 10 che si è tolto anche grosse soddisfazioni con l'Italia.

Ma Alex è presente anche in video ed è lui, da sempre legato alla Adidas, che dice ‘Bellissima', il nome dato alla maglia. In video presenti anche Donnarumma, che a 23 anni ha già disputato 50 partite in Nazionale, e il cantante Blanco, vincitore del Festival di Sanremo 2022 in tandem con Mahmood.

La maglia che indosseranno i portieri sarà verde, un colore classico e che è stato preferito al grigio, che sarebbe stato un grande ritorno al passato. La tua invece ricorda molto quelle degli anni '70.

Il presidente Gravina nella presentazione ha detto: "Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con Adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia Azzurra. Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership".

La prima squadra nazionale a utilizzare questa nuova maglia non sarà né la squadra di Mancini, che tornerà in campo il prossimo 23 marzo per la sfida con l'Inghilterra di Qualificazione a Euro 2024, né quella maggiore femminile, ma l'Under 18 che il 18 gennaio affronterà la Spagna. Con questa maglia l'Italia di Mancini spera di disputare gli Europei, mentre quella di Milena Bertolini vivrà i Mondiali in programma la prossima estate.