L’anticipazione della nuova maglia dell’Italia: strisce bianche e bande tricolori sui fianchi Sul web è spuntata un’immagine del nuovo kit dell’Italia creato dalla Adidas, che verrà rilasciato a gennaio 2023. Cambia la tonalità del blu e ci sono diverse novità.

A cura di Alessio Morra

Dal 2023 tutte le nazionali di calcio dell'Italia saranno griffate Adidas. Da tempo giungono indiscrezioni sul nuovo kit degli Azzurri. Ci saranno diverse novità. Cambierà anche l'azzurro, che avrà una tonalità leggermente differente. Ma non sarà quella l'unica novità firmata dalla casa tedesca, che prende il posto della Puma che dopo esatti vent'anni chiude la collaborazione.

Il sito specializzato Footyheadlines.com ha mostrato un'immagine in anteprima della maglia ufficiale che indosseranno i calciatori dell'Italia. La maglia sarà blu e bianca, sul colletto si vede bene il tricolore. La parte posteriore della maglietta sarà invece più chiara. Una stampa sottile e marmorizzata sarà presente invece sulla parte anteriore ma anche sulle maniche. Il marmo sarà un tratto distintivo di questa nuova maglia.

Naturalmente come ogni maglia della Adidas non possono mancare le tradizionali strisce, che saranno bianche sulle maniche. Una conferma e una risposta a chi pensava fossero tricolori, le striscette. Le strisce tricolori però saranno presenti sui fianchi. Il colletto invece sarà praticamente identico a quello che è stato già visto sulla maglia casalinga del Giappone dei Mondiali Qatar 2022, e identico pure a quello indossato dal Belgio prima dell'ultima Coppa del Mondo.

Il nuovo kit sarà presentato e lanciato sul mercato nel mese di gennaio, quando verranno rese note anche le divise dei portieri. Il grigio dovrebbe essere il colore scelto per la maglia ufficiale, il verde pare l'alternativa maggiore. Mentre per la seconda maglia non ci saranno grosse sorprese. Verrà scelto il bianco, che avrà sempre un disegno marmorizzato davanti. Con queste divise la nazionale femminile giocherà i Mondiali della prossima estate mentre la squadra maschile cercherà di qualificarsi per quelli del 2026, e difenderà anche il titolo vinto agli ultimi Europei.