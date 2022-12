Come sarà la nuova maglia dell’Italia firmata Adidas: azzurro ispirato al marmo Dal 2023 le maglie delle nazionali di calcio dell’Italia saranno griffate dalla Adidas. In attesa della versione ufficiale, che verrà presentata a breve, sono state rilasciate alcune interessanti anticipazioni.

A cura di Alessio Morra

Immagine tratta da footyheadlines.com.

Dal 2023 tutte le nazionali di calcio dell'Italia saranno griffate Adidas. C'è grande curiosità da parte degli appassionati che vogliono scoprire le nuove divise degli Azzurri, che esordiranno nel mese di marzo con la nuova griffe, uno dei marchi storici. Ovviamente ci saranno delle novità, non stravolgimenti quantomeno per la prima maglia. Da definire soprattutto la seconda divisa e quella dei portieri. Nell'attesa di avere la presentazione ufficiale sono spuntate online le anticipazioni sulla nuova maglia ufficiale.

Il sito specializzato footyheadlines.com ha mostrato in anteprima la nuova maglia dell'Italia, quella che la squadra del c.t. Mancini indosserà dal mese di marzo, quando inizieranno le gare di qualificazione agli Europei 2024 (il 23 marzo a Napoli c'è la sfida con l'Inghilterra). La maglia ovviamente sarà azzurra. Da questa immagine sembra una tonalità leggermente diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati. Salta all'occhio soprattutto il motivo marmorizzato. Secondo alcune indiscrezioni l'intero kit potrebbe essere messa in vendita già nel mese di gennaio.

Sui fianchi della maglia ci dovrebbero essere delle strisce tricolore, mentre le stampe in marmo sono molto sottili ma ben visibili e sono presenti sia nella parte anteriore che sulle maniche. Naturalmente non mancano e non possono mancare le tre strisce Adidas, che rappresentano lo stile distintivo della storica casa tedesca che è stato sponsor tecnico dell'Italia oltre quarant'anni fa.

Leggi anche Inghilterra ancora traumatizzata dall'Italia: Southgate adotta una nuova tattica per i rigori

Immagine tratta da footyheadlines.com.

Sulla maglia sarà apposto il nuovo logo dell'Italia, logo che dallo scorso giugno è stato oggetto di un re-branding. Le maglie dei portieri anche destano curiosità. Si parla con forza di un classico grigio. Se così fosse sarebbe chiaro l'omaggio agli anni '70 e in particolare a Dino Zoff. La seconda maglia dell'Italia dovrebbe sempre avere un look ispirato al marmo, ciò fa pensare che potrebbe avere dei richiami simili a una delle maglie di riserva dell'Arsenal di questa stagione. E quella maglia dei Gunners è bianca, colore scelto storicamente per la seconda maglia degli Azzurri.