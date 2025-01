Declan Rice sommerso da una pioggia di bicchieri: i tifosi della Dinamo Zagabria l’hanno preso di mira

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Arsenal si sta giocando tanto in questo penultimo turno di Champions League affrontando la Dinamo Zagabria in casa. La squadra di Arteta si è portata momentaneamente al terzo posto grazie alla rete di Declan Rice che ha sbloccato la partita dopo soli due minuti. Kai Havertz protagonista con la giocata per l'inglese che con grande determinazione arriva sul pallone prima di due avversari e lo spedisce dritto all'angolino basso di sinistra. Il gol del vantaggio è subito una mazzata per la squadra di Fabio Cannavaro ed evidentemente anche per i propri tifosi.

L'esultanza di Declan Rice non è evidentemente piaciuta ai supporters croati giunti a Londra che hanno reagito con un fitto lancio d'oggetti nei confronti del giocatore appostato a esultare proprio sotto il settore ospiti. Non contenti, anche successivamente Rice è dovuto per forza correre sulla bandierina per battere un calcio d'angolo ma anche in questa occasione nei suoi confronti sono stati lanciati soprattutto bicchieri di plastica, alcuni anche pieni di birra. Qualcuno ha anche colpito il giocatore ma fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Una caccia all'uomo nel vero senso della parola anche se Declan Rice in questo momento se la ride come a voler minimizzare il gesto che invece è totalmente da condannare. Sono tutti i tifosi della Dinamo Zagabria giunti in Inghilterra pronti a sostenere la squadra di Fabio Cannavaro che da poco ha preso il comando in panchina. I croati sono a 8 punti in classifica e in piena corsa per prendersi la qualificazione agli ottavi o almeno i playoff. La sensazione è che per la squadra di Cannavaro si deciderà tutto all'ultima giornata.

Nel caso specifico però, la vicenda Declan Rice per il momento non ha reso necessario l'intervento dell'arbitro o di qualche membro del comitato Uefa, ma è aumentato il cordone di sicurezza attorno al settore per proteggere i calciatori in battuta del calcio d'angolo. Sicuramente la Dinamo Zagabria però rischia di ricevere qualche ammenda proprio per il comportamento dei propri tifosi che però dopo l'episodio del calcio d'angolo si sono poi fermati non dando seguito ai lanci di bicchieri visti in precedenza.