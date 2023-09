De Zerbi tra i candidati per sostituire Ancelotti al Real Madrid: Florentino può pagare la clausola Roberto De Zerbi nella lista dei quattro candidati per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: l’allenatore del Brighton ha una clausola rescissoria ma per Florentino Perez non sarebbe un problema.

A cura di Vito Lamorte

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più apprezzati d'Europa e il suo nome è stato accostato spesso a panchine di grandi club. Il tecnico bresciano sta facendo benissimo col Brighton e la vetrina della Premier League gli ha fatto spiccare il volo: per la prima volta nella loro storia i Seagulls partecipano ad una coppa europea e a dare forza al progetto del club è l'identità forte a livello di gioco.

RDZ da qualche mese è diventato un vero e proprio nome cult per la panchina e negli ultimi giorni è stato accostato a quella del Real Madrid, che il prossimo anno dovrà sostituire Carlo Ancelotti pronto per la sua avventura con la Seleçao.

La Casa Blanca è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della stagione 2024/2025 e sono stati fatti già diversi nomi ma, secondo quanto riportato da talkSPORT, l'allenatore del Brighton sta scalando la shortlist fatta dai dirigenti merengues dopo l'impressionante lavoro svolto in Premier League.

L'allenatore è legato Brighton con un contratto fino all'estate del 2026 e ha una clausola rescissoria di circa 10 milioni di sterline ma questa non sarebbe un problema per Florentino Perez, se dovesse diventare lui il vero candidato per la panchina del Santiago Bernabeu.

Quando il numero uno del Real si mette in testa qualcosa solitamente riesce nel suo intento ma ultimamente ha sempre lavorato a fari spenti (vedi Bellingham) quindi sembra piuttosto strano che il nome di De Zerbi, se dovesse essere davvero lui il prescelto, sia spuntato fuori già ora.

C'è grande curiosità intorno al successore di Ancelotti sulla panchina del Real e nei giorni scorsi in Spagna era certi sul fatto che il prossimo allenatore della Casa Blanca sarebbe stato Xabi Alonso. L'ex centrocampista è uno dei profili più accreditati e i suoi risultati col Bayer Leverkusen sono davvero interessanti: recentemente ha firmato un prolungamento del contratto col club tedesco ma una chiamata della sua ex squadra potrebbe far cambiare tutto.

Ci sarebbero altri due ex giocatori nella lista dei successori di Carletto: si tratta di Raul e Alvaro Arbeloa, che attualmente lavorano entrambi nelle giovanili del club ma nessuno dei due ha ancora l'esperienza accumulata da Alonso e di De Zerbi.