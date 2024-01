De Zerbi spiazzato da un acquisto del Brighton: “Non lo conoscevo prima che venisse da noi” Joao Pedro è la nuova stellina del Brighton: il brasiliano è arrivato la scorsa estate, spiazzando l’allenatore De Zerbi che non sapeva chi fosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto De Zerbi continua a incantare il calcio inglese con il suo Brighton: per tutti i tifosi l'italiano è diventato un grande punto di riferimento, l'uomo giusto per portare avanti il sogno della piccola squadra arrivata per la prima volta alle soglie del calcio europeo. Per tanti può ripercorrere i passi di Pep Guardiola, uno dei suoi maestri, ma l'allenatore mantiene i piedi ben saldi al terreno.

Se il bel gioco dei Seagulls è tutto merito suo, altrettanto non si può dire dei talenti che sono stati chiamati per rinforzare la squadra. E De Zerbi non ha perso occasione per mostrare a tutti la sua sincerità, ma soprattutto l'umiltà che lo accompagna: nell'intervista dopo la splendida vittoria contro lo Stoke City in FA Cup ha ammesso candidamente di non conoscere uno degli ultimi arrivati.

Si tratta di Joao Pedro, punta brasiliana arrivata la scorsa estate dal Watford. Il classe 2001 era fra i talenti seguiti da alcune squadre della Premier League e alla fine ha deciso di accettare il progetto di De Zerbi. Il suo acquisto però non è stato espressamente richiesto dall'allenatore: è tutta opera della società, come ha ammesso l'italiano durante l'intervista.

"L'acquisto di Joao Pedro è opera della società. Non lo conoscevo prima che venisse da noi". Un'ammissione particolare per uno dei giocatori che sta aiutando il Brighton in Europa e in Premier League: in campionato ha giocato da titolare quattro delle ultime cinque partite e in generale ha contribuito a 9 reti (7 gol e 2 assist) in 20 presenze.

L'attaccante non ha deluso le aspettative del Brighton e neanche di De Zerbi che in questi mesi ha avuto modo di conoscerlo e sfruttare pienamente tutte le sue potenzialità per regalare alla sua squadra un'alternativa in più da utilizzare in questa stagione, complicata dallo storico impegno in Europa League.